Рейтинг 100%: топ-3 криминальных сериала от Netflix, которые не отпустят до последней минуты

Грань между криминальным триллером и детективом весьма призрачна, однако это еще больше привлекает и заставляет снова и снова искать качественный экранный продукт.

Related video

Криминальный триллер – жанр, любимый фанатами остросюжетных картин не меньше, чем детективы. Как правило, он сосредоточен на преступниках и их противозаконных действиях, а центральными темами являются серийные убийцы и убийства, грабежи, погони, перестрелки и ограбления. Градус напряжения выше, чем у более размеренных историях о расследованиях, но и интерес к таким фильмам остается стабильно высоким. Хотя, с другой стороны, грань между триллером и детективом весьма условная. Если не знаете, что посмотреть на эту тему, предлагаем три сериала от Netflix со 100%-ным рейтингом на агрегаторе Rotten Tomatoes.

"Необработанные алмазы"

"Необработанные алмазы" – восьмисерийный бельгийский драматический телесериал, действие которого происходит в ортодоксальной еврейской общине торговцев алмазами в Антверпене. Режиссером стал израильтянин Ротем Шамир, известный такими работами как "Заложники" и "Фауда". Он также снял несколько художественных фильмов, в том числе "Добрые слова" и "Антарктида".

В центре сюжета – богатая семья ортодоксальных иуедеев, которая ведет бизнес по торговле алмазами. Она живет в роскошном доме в Антверпене, и каждый уголок их особняка пропитан роскошью. Однако их благополучие и даже жизнь оказываются в опасности, когда сын по имени Янки в результате необдуманных поступков ставит под угрозу жизнь и благополучие остальных членов семьи, а сам кончает жизнь самоубийством. Семья просит 36 месяцев на погашение долга, но ей дают 14 дней.

Ноа Вольфсон едет домой в Антверпен после смерти младшего брата. По возвращении он воссоединяется с общиной харедим, которую он покинул 15 лет назад, когда оставил православную веру, одновременно пытаясь спасти бизнес своей семьи по торговле алмазами от давления организованной преступности и ревностного местного прокурора. Параллельно полиция в знаменитом на весь мир порту Антверпена находит контрабандную партию неограненных алмазов.

В ролях – Кевин Янссенс, Ини Массез, Робби Клейрен, Элс Доттерманс.

"Дело Асунты"

"Дело Асунты" – шестисерийный испанский сериал созданный Рамоном Кампосом, Джемой Р. Нейрой, Хоном де ла Куэстой и Дэвидом Ореа Аррибасом, основанный на убийстве Асунты Бастерры. В центре повествования – реальная история. В сентябре 2013 года новости и газеты потрясли нас ужасающим и широко разрекламированным случаем. Асунта Бастерра (первоначально Фан Юн), 12-летняя девочка китайского происхождения, исчезла, хотя 24 часа спустя стало известно, что ее действительно убили. Ее тело было найдено на лесной тропе недалеко от загородного дома семьи.

Полиция начинает подозревать в совершении преступления семью убитой.

В сериале снимались Кандела Пенья, Тристан Ульоа, Хавьер Гутьеррес.

Кстати, интересный факт. Кандела Пенья, которая играла Росарио Порто Ортегу, должна была носить парик для этой роли. Когда ей впервые надели парик, у нее началась рвота, которая длилась несколько часов, и в конце концов пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшая медсестра была одноклассницей настоящей Росарио. Медсестра была очень напугана, так как думала, что видит настоящую Росарио Порто.

"Затерянная в метели"

"Затерянная в метели" – испанский детективный телесериал, состоящий из семи эпизодов, созданный Дэвидом Ульоа и Лауройа Альвеа. Он основан на одноименном романе Хавьера Кастильо, а адаптировали его для экранизации сценаристы Хесус Месас Сильва и Хавьер Андрес Рог.

Действие происходит в 2010 году во время парада волхвов. Самый волшебный момент года превращается в кошмар для семьи Мартин, когда их 10-летняя дочь Амайя исчезает в толпе. Мирен, стажер-журналист, начинает расследование, параллельное расследованию инспектора Миллана. Оно пробудит аспекты ее прошлого, которые она хотела бы забыть. С помощью своего коллеги-журналиста Эдуардо Мирен не остановится, пока не найдет девочку.

В сериале снимались Милена Смит, Хосе Коронадо, Аиша Вильягран и другие. Шоу имело большой успех, потому Netflix продолжил "Затерянную в метели" на второй сезон.

Ранее Фокус писал про топ-5 самых просматриваемых фильмов за всю историю Netflix.