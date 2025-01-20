Рейтинг 100%: топ-3 кримінальних серіали від Netflix, що не відпустять до останньої хвилини

Грань між кримінальним трилером і детективом вельми примарна, однак це ще більше приваблює і змушує знову і знову шукати якісний екранний продукт.

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Кримінальний трилер — жанр, улюблений фанатами гостросюжетних картин не менше, ніж детективи. Зазвичай він зосереджений на злочинцях та їхніх протизаконних діях, а центральними темами є серійні вбивці та вбивства, пограбування, переслідування, перестрілки та пограбування. Градус напруги вищий, ніж у більш розмірених історіях про розслідування, але й інтерес до таких фільмів залишається стабільно високим. Хоча, з іншого боку, межа між трилером і детективом досить умовна. Якщо не знаєте, що подивитися на цю тему, пропонуємо три серіали від Netflix зі 100%-вим рейтингом на агрегаторі Rotten Tomatoes.

"Необроблені алмази"

"Необроблені алмази" — восьмисерійний бельгійський драматичний телесеріал, дія якого відбувається в ортодоксальній єврейській громаді торговців алмазами в Антверпені. Режисером став ізраїльтянин Ротем Шамір, відомий такими роботами як "Заручники" і "Фауда". Він також зняв кілька художніх фільмів, зокрема "Добрі слова" і "Антарктида".

У центрі сюжету – багата сім'я ортодоксальних іудеїв, яка веде бізнес із торгівлі алмазами. Вона живе в розкішному будинку в Антверпені, і кожен куточок їхнього особняка просякнутий розкішшю. Однак їхній добробут і навіть життя опиняються в небезпеці, коли син на ім'я Янкі внаслідок необдуманих вчинків ставить під загрозу життя і добробут решти членів сім'ї, а сам закінчує життя самогубством. Сім'я просить 36 місяців на погашення боргу, але їй дають 14 днів.

Ноа Вольфсон їде додому в Антверпен після смерті молодшого брата. Після повернення він возз'єднується з громадою харедім, яку він покинув 15 років тому, коли залишив православну віру, водночас намагаючись врятувати бізнес своєї сім'ї з торгівлі алмазами від тиску організованої злочинності та ревного місцевого прокурора. Паралельно поліція в знаменитому на весь світ порту Антверпена знаходить контрабандну партію неогранених алмазів.

У ролях – Кевін Янссенс, Іні Массез, Роббі Клейрен, Елс Доттерманс.

"Справа Асунти"

"Справа Асунти" – шестисерійний іспанський серіал, створений Рамоном Кампосом, Джемою Р. Нейрою, Хоном де ла Куестою і Девідом Ореа Аррібасом, заснований на вбивстві Асунти Бастерри. У центрі оповіді — реальна історія. У вересні 2013 року новини та газети вразили нас жахливим і широко розрекламованим випадком. Асунта Бастерра (спочатку Фан Юн), 12-річна дівчинка китайського походження, зникла, хоча 24 години по тому стало відомо, що її дійсно вбили. Її тіло було знайдено на лісовій стежці недалеко від заміського будинку сім'ї.

Поліція починає підозрювати у скоєнні злочину сім'ю вбитої.

У серіалі знімалися Кандела Пенья, Трістан Ульоа, Хав'єр Гутьєррес.

До речі, цікавий факт. Кандела Пенья, яка грала Росаріо Порто Ортегу, мала носити перуку для цієї ролі. Коли їй вперше вдягли перуку, у неї почалася блювота, яка тривала кілька годин, і врешті-решт довелося викликати швидку допомогу. Медсестра, яка приїхала, була однокласницею справжньої Росаріо. Медсестра була дуже налякана, бо думала, що бачить справжню Росаріо Порто.

"Снігова дівчинка"

"Снігова дівчинка" – іспанський детективний телесеріал, що складається з семи епізодів, створений Девідом Ульоа і Лаурою Альвеа. Він заснований на однойменному романі Хав'єра Кастільо, а адаптували його для екранізації сценаристи Хесус Месас Сільва і Хав'єр Андрес Рог.

Дія відбувається у 2010 році під час параду волхвів. Найчарівніша мить року перетворюється на жахіття для сім'ї Мартін, коли їхня 10-річна донька Амайя зникає в натовпі. Мірен, стажист-журналіст, починає розслідування, паралельне розслідуванню інспектора Міллана. Воно пробудить аспекти її минулого, які вона хотіла б забути. За допомогою свого колеги-журналіста Едуардо Мірен не зупиниться, поки не знайде дівчинку.

У серіалі знімалися Мілена Сміт, Хосе Коронадо, Аїша Вільягран та інші. Шоу мало великий успіх, тому Netflix продовжив "Загублену в хуртовині" на другий сезон.

Раніше Фокус писав про топ-5 найпопулярніших фільмів за всю історію Netflix.