Насолода для очей і душі: 7 серіалів, що потішать справжніх естетів

Естетичними та заворожуючими можуть бути не лише історичні костюмовані серіали, а й детективи чи жахи. Сюжет, світло, операторська робота — все це складові якісного кіно, яке хочеться переглядати в деталях.

Related video

Підшукуючи новий серіал для перегляду і переглядаючи трейлери, багато хто велику увагу приділяє не тільки сюжету, а й картинці. Якщо він не просто цікавий, а ще й естетично привабливий, шанси, що його подивляться, зростають у рази. І йдеться не лише про зовнішність героїв чи костюми, а й про візуальну складову. The Courier зібрав серіали, естетична складова яких сподобається навіть найвибагливішим глядачам.

"Бріджертони"

"Бріджертони" — американський стрімінговий драматичний серіал в історичних декораціях, створений Крісом Ван Дьюсено і продюсований Шондою Раймс. Про заснований на серії романів Джулії Квінн, дія яких розгортається під час сезонів лондонського вищого суспільства епохи Регентства, коли дебютанта представляють при дворі. Перший сезон розповідає про Дафну Бріджертон (Фібі Дайневор), старшу доньку могутньої сім'ї Бріджертон, коли вона дебютує на конкурентному ринку шлюбів Regency London. Вона дуже сподівається, що повторить долю своїх батьків, які обожнюють одне одного, і знайде справжнє кохання. Але коли її старший брат (Джонатан Бейлі) починає виключати її потенційних наречених, світський скандал, написаний таємничою леді Вістлдаун (Джулі Ендрюс), кидає тінь на Дафну. З'являється вкрай бажаний і бунтівний герцог Гастінгс (Реже-Жан Пейдж), переконаний холостяк і здобич сезону для мам дебютанток. Незважаючи на заяви про те, що їм нічого не потрібно з того, що може запропонувати інший, їхнє тяжіння незаперечне, і іскри летять між ними, коли вони опиняються втягнутими в зростаючу битву умів, намагаючись дотриматися очікувань суспільства щодо їхнього майбутнього.

Серіал мав величезний успіх і "доріс" до трьох повноцінних сезонів, а четвертий перебуває в роботі. Героєм кожного нового сезону стає інша людина, але всіх їх об'єднує сім'я Бріджертон. А ще шоу вирізняється яскравими фарбами, оповитими плющем будівлями і бальними сукнями. Воно наповнене м'якими тонами і широкими класичними кадрами, що втілюють у життя ідеалізовану версію вищого суспільства 1810-х років.

"Самотні серця"

"Самотні серця" — американський телесеріал у жанрі підліткової драми, створений Джошем Шварцем. Дія серіалу розгортається в привілейованому суспільстві курорту Ньюпорт Біч у Каліфорнії. Головного героя, 16-річного юнака на ім'я Раян із кримінальним минулим, запрошує на деякий час у свою сім'ю державний захисник і його багата дружина-забудовниця в Ньюпорт-Біч (Південна Каліфорнія). Подружжя живе в окрузі Оріндж.

Хлопець, якого вигнала і покинула його неврівноважена мати-алкоголічка, потоваришував із сином адвоката Сетом, і невдовзі вони стають найкращими друзями. Округ, у якому тепер живе Райаон, — райське місце на узбережжі, де живуть заможні люди, і все навколо здається прекрасним. Однак під зовнішнім благополуччям ховається світ, сповнений брехні та зради, у якому всі ведуть подвійне життя.

Глядач, як і у випадку з "Бріджертонами", залишається в рамках теми вищого суспільства, але переноситься з Англії 19 століття в Каліфорнію початку 2000-х років. Шоу охоплює узбережжя Каліфорнії, демонструючи приголомшливі краєвиди на океан, просякнутий сонячним світлом, а також жваве нічне життя вищого класу й елегантні величні будинки, що надає серіалу особливого шарму. Він дає глядачам можливість зазирнути в життя багатих в окрузі Оріндж.

"Доктор Хаус"

"Доктор Хаус" — американський телесеріал у жанрі медичної драми, у центрі якого — антисоціальний, наркозалежний, дотепний і зарозумілий лікар Грегорі Хауса (Г'ю Лорі), геніальний діагност. Через пізно діагностований інфаркт м'яза стегна в нього серйозно пошкоджена м'язова тканина на правій нозі, через що він ходить із тростиною і постійно відчуває біль. Його він забиває сильнодіючими знеболювальними. Він і його команда лікарів намагаються вилікувати складні та рідкісні захворювання у дуже хворих звичайних людей у США.

Здавалося б, який стосунок має такий серіал до естетики. Однак поціновувачі якісної картинки гідно оцінять шоу. Воно знято дуже чітко, відображаючи стерильну обстановку лікарні. У цьому ключі серіал віддає перевагу сірим і синім тонам, холодніші тони доповнюють серйозність обстановки і зберігають медичну естетику на передньому плані.

"Корона"

"Корона" — історичний драматичний телесеріал, що виходить на Netflix і присвячений правлінню королеви Великої Британії Єлизавети II. Він слідує за життям покійної королеви, і кожен сезон відповідає постійно мінливій естетиці того часу, охоплюючи в середньому 10 років. Загальні плани палаців і сільської місцевості передають відчуття величі, як личить королівським особам. Варто відзначити абсолютне дотримання історичних джерел і роботу над костюмами героїв, які повністю відповідають реальному вбранню їхніх прототипів у різних ситуаціях. Кінематографія прекрасна, і в поєднанні з тонкощами освітлення та операторської роботи глядач бачить шоу, яке ідеально зображує королівську владу, залишаючись при цьому дещо інтимним.

"Шерлок"

"Шерлок" — британський серіал у жанрі детективної кримінальної драми, заснований на творах сера Артура Конан Дойля про детектива Шерлока Холмса. У цій модернізованій версії Шерлок Голмс (Бенедикт Камбербетч) живе в Лондоні початку 21-го століття і поводиться зухваліше по відношенню до інспектора-детектива Скотланд-Ярду Грега Лестрейда (Руперт Грейвс), бо він насправді менш впевнений у собі. Доктор Джон Ватсон (Мартін Фрімен) тепер досить молодий ветеран афганської війни, набагато активніший за свого літературного прототипу.

Dark academic — єдиний правильний спосіб описати декорації, з розкиданими всюди книжками, випадковими черепами і дослідженнями, що живуть у холодильнику. Колірна палітра сильно схиляється до темної сторони, що ідеально відповідає злегка болючим сюжетним лініям.

"Дівчата Гілмор"

"Дівчата Гілмор" — американський комедійно-драматичний телесеріал, створений Емі Шерман-Паладіно. У центрі сюжету — 32-річна мати-одиначка Лорелай, яка живе зі своєю донькою-підлітком Рорі в маленькому містечку Старс Холлоу, штат Коннектикут, з божевільними сусідами і безліччю злетів і падінь.

Серіал давно став класикою і натхненням для модних дизайнерів. Естетика життя в маленькому містечку і осінній настрій, представлені через вбрання Лорелей і Рорі, поряд зі щедрим використанням помаранчевих і коричневих відтінків, створюють ідеально теплий вигаданий світ.

"Дуже дивні справи"

"Дуже дивні справи" — американський науково-фантастичний драматичний серіал з елементами жахів, створений братами Дафферами для стрімінг-сервісу Netflix. Можна сперечатися щодо потрапляння шоу до цієї збірки, однак варто визнати, що воно дуже естетично приємне. 80-ті представлені як період ностальгії, водночас зберігаючи всеосяжну тему жаху, показану через темну і зловісну колірну градацію поряд з неоновим освітленням і покажчиками в стилі ретро. Поєднання теплих інтер'єрів контрастує з сирою темрявою зовні, залучаючи глядачів до цього таємничого та інтригуючого світу.

Раніше Фокус писав про три кримінальні серіали від Netflix, які не відпустять до останньої хвилини.