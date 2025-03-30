В Египте нашли гробницу неизвестного фараона: ученые назвали вероятные имена правителей (фото)

В Египте археологи нашли огромную гробницу, которая могла принадлежать фараону времен Второго промежуточного периода, который датируется 1650-1554 гг. до н.э. Однако ученые не обнаружили ни мумии, ни саркофага, а потому личность павшего правителя остается загадкой.

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Об этом сообщает британское издание The Sun.

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Специалисты нашли гробницу на глубине более 7 метров в некрополе горы Анубис, расположенной недалеко от города Абидоса. Сейчас возраст захоронения оценивается возрастом примерно от 3,5-3,6 тыс. лет.

Вход в захоронение (фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Археологи смогли найти несколько комнат, а также почти пятиметровые стены из глиняного кирпича. Вход в место захоронения расписан сценами, показывающими богиню Исиду и ее сестру Нефтиду, что обычно ассоциируется с погребальными ритуалами.

СМИ указывает, что были найдены остатки иероглифических знаков на входе в гробницу, которые идентифицировали царского правителя, но их было невозможно расшифровать. После поверхностного анализа стало ясно, что эта гробница была разграблена и повреждена грабителями.

Также ученым не удалось найти ни саркофага, ни мумии похороненного египетского правителя. Поэтому сейчас археологи имеют лишь гипотетические предположения о том, кем мог быть похоронен фараон.

Найденные артефакты в гробнице (фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Археолог из Института изобразительных искусств Нью-Йоркского университета Кэтрин Гаули указывает, что результаты поисков довольно интересны, ведь незначительное количество найденных материалов заставляет тщательно изучить имеющиеся артефакты.

"У нас нет большого количества исходного материала, с которым можно работать, и поэтому такое новое открытие является таким захватывающим. Это действительно имеет потенциал переписать историю древнего Египта", — заявила историк.

Сейчас ученые предполагают, что гробница принадлежала кому-то из династии Абидос. Среди наиболее вероятных претендентов упоминают имена фараонов Сенаиб и Паентжени, однако им посвятили памятники в других местах, но не личные гробницы.

СМИ пишет, что открытие историков теперь заставляет задуматься, что ранее теория о том, что Абидосская династия правила не всем Египтом, а лишь регионом вокруг города, может оказаться ошибочной. Недавно найденное захоронение подтверждает гипотезу о том, что эта группа правителей могла быть значительно более влиятельной, чем думали ранее.

Ранее стало известно, что после обнаружения первой гробницы Тутмоса II ученые нашли еще одну. По мнению исследователей, именно в ней похоронен фараон, поскольку обнаруженная когда-то мумия принадлежала слишком старому мужчине.

Впоследствии сообщалось, что ученые узнали новые подробности о захоронении Тутанхамона. Артефакты свидетельствуют о том, что он был первым правителем, который прошел особый погребальный ритуал, описанный в древнеегипетском тексте под названием "Книги подземного мира и неба".