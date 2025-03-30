В Єгипті знайшли гробницю невідомого фараона: вчені назвали ймовірні імена правителів (фото)

В Єгипті археологи знайшли величезну гробницю, яка могла належати фараону часів Другого проміжного періоду, який датується 1650-1554 рр. до н.е. Однак вчені не виявили ані мумії, ані саркофагу, а тому особистість полеглого правителя залишається загадкою.

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Про це повідомляє британське видання The Sun.

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Спеціалісти знайшли гробницю на глибині понад 7 метрів в некрополі гори Анубіс, що розташована неподалік міста Абідоса. Наразі вік захоронення оцінюється віком приблизно від 3,5-3,6 тис. років.

Вхід до захоронення (фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Археологи змогли знайти кілька кімнат, а також майже п'ятиметрові стіни з глиняної цегли. Вхід до місця поховання розписаний сценами, що показують богиню Ісіду та її сестру Нефтіду, що зазвичай асоціюється з похоронними ритуалами.

ЗМІ вказує, що було знайдено залишки ієрогліфічних знаків на вході в гробницю, які ідентифікували царського правителя, але їх було неможливо розшифрувати. Після поверхневого аналізу стало ясно, що ця гробниця була розграбована та пошкоджена грабіжникам.

Також вченим не вдалося знайти ані саркофагу, ані мумії похованого єгипетського правителя. Тому наразі археологи мають лише гіпотетичні припущення про те, ким міг бути похований фараон.

Знайдені артефакти у гробниці (фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Археологиня з Інституту образотворчих мистецтв Нью-Йоркського університету Кетрін Гаулі вказує, що результати пошуків є доволі цікавими, адже незначна кількість знайдених матеріалів примушує ретельніше вивчити наявні артефакти.

"У нас немає великої кількості вихідного матеріалу, з яким можна працювати, і тому таке нове відкриття є таким захоплюючим. Це справді має потенціал переписати історію стародавнього Єгипту", — заявила історикиня.

Наразі вчені припускають, що гробниця належала комусь з династії Абідос. Серед найімовірніших претендентів згадують імена фараонів Сенаїб та Паентжені, однак їм посвятили пам’ятники в інших місцях, але не особисті гробниці.

ЗМІ пише, що відкриття істориків тепер змушує задуматися, що раніше теорія про те, що Абідоська династія правила не всім Єгиптом, а лише регіоном навколо міста, може виявитися хибною. Нещодавно знайдене поховання підтверджує гіпотезу про те, що ця група правителів могла бути значно впливовішою, ніж думали раніше.

Раніше стало відомо, що після виявлення першої гробниці Тутмоса II вчені знайшли ще одну. На думку дослідників, саме у ній поховано фараона, оскільки виявлена колись мумія належала занадто старому чоловікові.

Згодом повідомлялося, що вчені дізналися нові подробиці про поховання Тутанхамона. Артефакти свідчать про те, що він був першим правителем, який пройшов особливий поховальний ритуал, описаний у давньоєгипетському тексті під назвою "Книги підземного світу і неба".