Скарби фараонів: після виявлення першої гробниці Тутмоса II вчені знайшли ще одну

Археологи вважають, що виявили ще одну гробницю Тутмоса II, заховану неподалік від першої. На думку дослідників, саме у ній поховано фараона, оскільки виявлена колись мумія належала занадто старому чоловікові.

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Минулого тижня археологи оголосили про відкриття гробниці Тутмоса II — першу гробницю фараона, знайдену з часів Тутанхамона в 1922 році, яка була затоплена і розграбована впродовж шести років після смерті фараона в 1479 р. до н. е. Проте на цьому відкриття не завершилися, оскільки дослідники очікують знайти ще одне поховання, пише The Guardian.

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Команда на чолі з британським археологом Пірсом Летерлендом вважає, що вони, можливо, знайшли другу гробницю, пов'язану з Тутмосом II. Вважається, що це місце поховання, заховане під 23 метрами вапнякових уламків, щебеню і глини, було ретельно замасковане, щоб злитися з навколишніми горами.

Лідерленд пояснив: "23 метри купи штучних шарів знаходяться над точкою в ландшафті, де, як ми вважаємо — і ми маємо інші підтверджуючі докази — захований пам'ятник".

Він припускає, що зусилля, необхідні для створення такого ретельного маскування, вказують на важливість того, що лежить під землею, можливо, муміфікованих останків Тутмоса II і поховальних речей.

Пошуки другої гробниці розпочалися під час дослідження території навколо першої гробниці, де команда знайшла напис, пов'язаний з Хатшепсут, дружиною і зведеною сестрою Тутмоса II. Напис натякає на те, що вона могла перенести оригінальний вміст першої гробниці в це таємне місце.

Команда Лідерленда разом з Дослідницьким фондом Нового Королівства та Міністерством туризму і старожитностей Єгипту працює над тим, щоб отримати доступ до другої гробниці, розкопуючи штучні шари, які включають масивні вапнякові брили і глиняну масу, що містять попіл і залишки стародавніх знарядь праці.

Розкопки були складними через стратегічне розташування шарів. У давнину великі частини скелі були навмисно обвалені, щоб запечатати гробницю. Ці масивні скелі, деякі розміром із автомобіль, потім були зацементовані на місці за допомогою вапнякової штукатурки.

Команда Літерленда старанно видаляє цей захисний бар'єр вручну, і цей процес, як очікується, займе ще близько місяця. Він зазначив: "Ми намагалися прорити тунель, ми намагалися зрізати стіни, але там нависають скелі, тому це занадто небезпечно".

Історики вважають, що гробницю спроектував архітектор 18-ї династії Інені, який згадував у своїй біографії, що він "розкопав високу гробницю Його Величності, ніхто не бачив, ніхто не чув".

Інені, зіткнувшись з проблемою руйнування першої гробниці через затоплення, ймовірно, вдався до крайніх заходів, щоб гарантувати, що друга гробниця залишиться прихованою і захищеною. Ця стратегія нашарування глини і вапнякових брил була безпрецедентною і мала на меті захистити гробницю як від пошкодження водою, так і від мародерів.

Техніка приховування виявилася ефективною, оскільки жодного поховального інвентарю, пов'язаного з Тутмосом II, ніколи не було знайдено в музеях чи приватних колекціях. Крім того, мумія, знайдена в 1881 році в Дейр-ель-Бахарі, яку колись вважали мумією Тутмоса II, належала чоловікові, який був занадто старим, щоб бути молодим правителем, описаним в історичних документах.

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Для Летерленда можливість знайти останнє місце спочинку Тутмоса II є не лише видатним археологічним досягненням, але й втілення пристрасті всього його життя до Стародавнього Єгипту. Він роздумував над цим досвідом, кажучи: "Про такі речі мрієш. Але, як і про виграш у лотерею, ніколи не віриш, що це станеться з тобою".

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