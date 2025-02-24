Проникла в римський пантеон: в Іспанії археологи випадково виявили сліди релігійного культу

Археологи виявили статуетку Ісіди під час розкопок у місті Маллен. Це відкриття свідчить про поширення культу богині в Іспанії римської доби.

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Під час розкопок на Пагус Белсіноненсіс у місті Маллен, Іспанія, археологи виявили статуетку єгипетської богині Ісіди. Це місце, розташоване на пагорбі Ель-Конвенто біля річки Уеча, колись було важливою зупинкою на шляху, що з'єднував Таррако (нині Таррагона) з Астурікою Августою (Асторгою), пише Heritage Daily.

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Статуетку знайшла команда Belsinon Project. Артефакт проливає світло на поширення культу Ісіди в римському світі. Ісіда, яку шанували за її захисні сили, магічні здібності та роль матері, також асоціювалася зі зціленням, родючістю та божественним статусом матері фараона.

Це не перші артефакти, які пов'язують із цією богинею. Раніше в Італії археологи виявили бичачі копита та людські вуха — рідкісні предмети, які використовували як дари божествам.

До I століття до н. е. вшанування Ісіди проникло в римський пантеон, її почали вшановувати під час великих фестивалів, таких як Navigium Isidis. Наявність статуетки в Пагус Белсіноненс дозволяє припустити, що цей культ досягнув цієї території наприкінці I або на початку II століття нашої ери.

Нещодавнє дослідження показало, що статуетка виготовлена з terra sigillata hispánica, типу тонкої римської кераміки з червоною поливою, виробленої в Tritium Magallum (сучасне Трісіо, Ла-Ріоха). Такі статуетки зазвичай розміщували в лараріумі — домашньому святилищі, де римляни приносили жертви божествам-захисникам.

Археолог Анхель Сантос пояснив, що мікроскопічне дослідження мало вирішальне значення для ідентифікації фігурки як Ісіди.

"На фігурці є біла фарба, що зображає вбрання божества. Детальний аналіз показав збережений вузол Ісіди з трьома звисаючими пасмами на талії", — зазначив Сантос.

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За словами дослідників, ця знахідка дає цінну інформацію про вплив східних релігій та присутність єгипетських культів у побуті Іспанії римської доби. Відкриття не лише висвітлює культурний обмін у Римській імперії, але й збагачує наше розуміння давніх релігійних практик.

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