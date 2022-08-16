В Італії знайшли скарбницю з вотивних дарів (фото)

Знахідки включають мармуровий рельєф голови бика, бронзовий путто, 5 бронзових вотивних дарів, мініатюрні світильники, бронзовий пояс та інші релігійні дари.

Рідкісні предмети, що використовуються як дари божествам по обітниці, були знайдені у винятковій безпеці у знаменитих етруських термальних водах Сан-Кашано-деї-Баньї в Тоскані, Італія, пише Ancient Origins.

Археологи, що працюють у цьому комплексі термальних джерел, що виник у IV столітті до н.е., виявили скарбницю вотивних підношень, а також 3000 стародавніх монет, четверта частина з яких все ще неймовірно блищить.

Ці монети із золота, срібла, орихалка та бронзи датуються правлінням Августа, імператорів Флавіїв, Траяна, Адріана та Марка Аврелія. У найбільшій термальній лазні було знайдено орихалкові монети, жовтий сплав золота та міді, що цінувався давніми греками та римлянами.

[ + – ] Знахідка в Тоскані є найбільшим трофеєм давньої валюти, виявленим в одному із термальних джерел Середземномор'я

Знахідка в Тоскані є найбільшим трофеєм давньої валюти, виявленим в одному із термальних джерел Середземномор'я. І, що примітно, майже все знайдене було майже ідеальному стані, включаючи початкові кольори. Такий чудовий стан був результатом хімічних властивостей води та нестачі кисню в шарах бруду на дні бань.

"Вони все ще блискуче-коричневі та блискуче-жовті, таких яскравих кольорів ніколи не знаходили на жодному місці розкопок", — розповів археолог Якопо Таболлі із Сієнського університету.

Також було знайдено мармуровий рельєф голови бика, бронзовий путто (художній образ маленького хлопчика), 5 бронзових вотивних дарів, мініатюрні світильники, бронзовий пояс та інші релігійні дари.

[ + – ] Що робить це місце унікальним у всьому Середземномор'ї, то це винятковий стан безпеки знахідок

"Що робить це місце унікальним у всьому Середземномор'ї, то це винятковий стан збереження знахідок. Кількість і якість витягнутих предметів також вражають. Ми знали, що там щось було, але не очікували такого сюрпризу", — додали експерти.

Матка з бронзи, яка називається унікум, була однією з найяскравіших знахідок. Вона датується кінцем Римської республіки та початком Римської імперії. Це поклоніння родючості та дарування обітничних дарів у термальних лазнях практикувалося в Італії ще 50 років тому. Сільські жінки, які мали проблеми із зачаттям, приходили до термальних джерел у надії, що лікувальні властивості води допоможуть їхній матці розслабитися.

Іншим яскравим відкриттям стали відбитки ніг, знайдені у священних лазнях та витрачені слідами свинцю та срібла. Ці сліди різних розмірів залишили сандалі, які носили діти, підлітки та дорослі. Тут же виявили бичачі копита та людські вуха, пов'язані з Ісідою та Серапісом. Археологи припускають, що процес підношення за обітницею включав відданих, які ходили по периметру лазень, щоб попросити у цих богів міцного здоров'я та благополуччя.

Нагадаємо, що раніше в Румунії археологи натрапили на величезний золотий скарб. Ця скарбниця включає 169 золотих каблучок, близько 800 перламутрових намистин і мідний браслет з багато прикрашеною спіраллю.