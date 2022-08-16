В Румунії виявили величезний скарб золотих каблучок, похованих поруч із давньою дворянкою

Поховання, знайдене вченими, належить до культури Тисаполгар-Романешти, яка процвітала у Східній та Центральній Європі приблизно з 4500 до 4000 року до н.е.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Румунії вчені зробили приголомшливу знахідку в доісторичній могилі: схованку зі 169 золотих каблучок, близько 800 перламутрових намистин і мідний браслет з багато прикрашеною спіраллю, пише Artnet.

"Це феноменальне відкриття. Такого скарбу більше немає ніде у Центральній та Східній Європі. Це була могила надзвичайно багатої жінки", — розповів керівник розкопок Калин Геміс.

Фахівці вважають, що поховання, знайдене біля міста Орадя у Трансільванії, належить до культури Тисаполгар-Романешти, яка процвітала у Східній та Центральній Європі приблизно з 4500 до 4000 року до н.е.

[ + – ] Цей золотий скарб є сенсаційною знахідкою для того періоду, враховуючи, що всього золотих прикрас із Середньодунайської низовини налічується близько 150 штук.

"Цей золотий скарб — сенсаційна знахідка для того періоду, враховуючи, що всього золотих прикрас із Середньодунайської низовини налічується близько 150 штук. Але тут їх понад 160", — зазначив Геміс.

На підставі розміру скелета і того факту, що у могилі не було поховано зброї, археологи ідентифікували, що останки належали жінці. Золоті каблучки, ймовірно, використовувалися для прикрашання її волосся.

"Ми хочемо з'ясувати, до якої культури належало тіло, а також чи були кільця зроблені із золота з трансільванських гір", — зазначили експерти.

[ + – ] Кістки відправили до лабораторії для подальшого аналізу, включаючи радіовуглецеве датування та тестування ДНК

Кістки відправили до лабораторії для подальшого аналізу, включаючи радіовуглецеве датування та тестування ДНК. Вчені займуться їх очищенням та детальним вивченням, після чого до кінця року їх можна буде виставити у музеї.

Знахідка золотих скарбів у стародавній гробниці змагається з іншими недавніми археологічними відкриттями, такими як схованка із золотими прикрасами VI століття, яку археолог-аматор знайшов у Данії наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, що раніше в Угорщині знайшли 8 поховань, наповнених скарбами бронзового віку. Прикраси були зроблені із золота та бронзи, а їх вік становить понад 3000 років.