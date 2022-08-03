В Угорщині археологи виявили скарби бронзового віку, яким понад 3000 років

В одній зі стародавніх могил вчені виявили 38 золотих та бронзових прикрас.

Вченим просто пощастило виявити набір стародавніх дорогоцінних артефактів під час розкопок, які вони проводили на місці стародавнього поховання бронзового віку поблизу міста Мані в Угорщині. Якби не будівництво автомагістралі, стародавні артефакти так і залишилися б у землі, повідомляє Heritage Daily.

Археологи з музею Святого Іштвана Кірай, Угорщина, виявили 8 стародавніх поховань, що належать до періоду бронзового віку (3300 -1200 років до н.е.). Точний вік знахідок поки встановити не вдалося, але їм точно понад 3000 років.

Цей древній цвинтар вчені виявили на місці будівництва нової автомагістралі і якби не це будівництво, то історичні артефакти так і залишилися б у землі. Вчені дійшли висновку, що у цих стародавніх могилах поховано високопоставлених представників суспільства на той час. В одному із поховань археологи виявили останки молодої жінки, якій було на момент смерті приблизно 20 років.

[ + – ] В одному із поховань археологи виявили останки молодої жінки, якій було на момент смерті приблизно 20 років Фото: Heritage Art

Її поховали разом із 38 золотими та бронзовими прикрасами, серед яких були золоті каблучки, браслети, золоте кільце для волосся, а також вчені знайшли невеликих керамічних горщиків. Золоті каблучки знаходилися на кожному пальці жінки, що померла, і це говорить про її високий соціальний статус, а також про те, що вона була дуже багатою.

Також вчені виявили багато інших артефактів, які становлять значну історичну цінність і розширюють знання про общини бронзового віку. Археологи вважають, що на цьому місці ще багато артефактів, які варто ще виявити надалі.

[ + – ] Вчені виявили багато інших артефактів, які становлять значну історичну цінність і розширюють знання про общини бронзового віку Фото: амулет

Ще одним важливим відкриттям стало те, що вчені виявили поряд із давнім цвинтарем сліди будівель, які належать як до бронзового віку, а також до поселень 9 і 10 століття нашої ери.

Як уже писав Фокус, в одному з міст мая в Мексиці вчені виявили в храмовій піраміді склеп із кремованими рештками людей. Вчені вважають, що попіл після кремації мая використовували для виготовлення м'ячів для проведення ритуальних ігор.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що раніше знаходилося на місці знаменитої споруди Стоунхендж у Великій Британії.

Нагадуємо, що вперше в історії археологи зайнялися розкопками гробниці, пов'язаної з королем Артуром.