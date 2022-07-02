Уперше в історії археологи зайнялися розкопками гробниці, пов'язаної з королем Артуром

Камінь Артура — один із визначних доісторичних пам'яток, але досі його мало хто вивчав. Саме тому вчені вирішили нарешті взятися за цю таємницю та розгадати її.

Група археологів і добровольців із Манчестерського університету розпочала перші в історії розкопки, щоб розкрити таємниці каменю Артура — 5 000-річної гробниці в Герефордширі, пов'язаної з легендарним королем Артуром, пише News Artnet.

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Що цікаво, гробниця ніколи раніше не розкопувалась.

"Камінь Артура — одна з визначних доісторичних пам'яток, але досі його мало хто вивчав. Наша робота спрямована на те, щоб повернути йому законне місце в історії неолітичної Британії", — розповів учений із Манчестерського університету Джуліан Томас.

Професор Кейт Рей із Кардіффського університету разом із Томасом керує розкопками за сприяння студентів із Кардіффа та деяких американських інститутів. Команда обережно очищає територію, щоб знайти та вивчити важливі археологічні останки.

Камінь Артура нагадує аналогічні гробниці по всьому регіону, де археологи знайшли неповні скелети кількох людей, а також крем'яні ножі, наконечники стріл і кераміку.

[ + – ] Камінь Артура нагадує аналогічні гробниці по всьому регіону, де археологи знайшли неповні скелети кількох людей

"Як і багато доісторичних пам'яток у західній Англії та Уельсі, ця гробниця була пов'язана з королем Артуром ще до XIII століття. Згідно з легендою, саме в Герефордширі Артур убив велетня, який під час падіння залишив відбиток свого ліктя на одному з каменів", — зазначили вчені.

Однак історики досі не впевнені, чи був Артур реальною людиною чи просто міфом. Також важко сказати напевно, як виглядав камінь Артура в період його розквіту. Збереглася лише внутрішня камера, збудована з дев'яти вертикальних каменів, увінчана гігантським замковим каменем вагою 25 тонн.

За оцінками вчених, камінь Артура спочатку простягався на південний захід від поля і, можливо, мав форму невисокого насипу із закругленими кінцями.

"Незважаючи на те, що ймовірність невелика, завжди є шанс, що нам вдасться знайти ланку, якої бракує, для підтвердження справжньої особистості короля Артура. Саме для цього ми тут всі й зібралися", — підкреслили експерти.

Камінь Артура — один із найзначніших пам'яток кам'яного віку у Великій Британії, і ці розкопки дають справді рідкісну та захопливу можливість представникам громадськості побачити археологію у дії.

Нагадаємо, що раніше археологи з'ясували, для чого ще використовувався знаменитий археологічний пам'ятник Стоунхендж. Як з'ясувалося, монумент використовували не тільки як сонячний календар. Раніше Стоунхендж виконував роль ще й цвинтаря, де переважно ховали представників королівської родини.