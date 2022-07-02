Впервые в истории археологи занялись раскопками гробницы, связанной с королем Артуром
Камень Артура — один из выдающихся доисторических памятников, но до сих пор его мало кто изучал. Именно поэтому ученые решили наконец взяться за эту тайну и разгадать ее.
Группа археологов и добровольцев из Манчестерского университета начала первые в истории раскопки, чтобы раскрыть тайны камня Артура — 5000-летней гробницы в Херефордшире, связанной с легендарным королем Артуром, пишет News Artnet.
Что примечательно, гробница никогда ранее не раскапывалась.
"Камень Артура — один из выдающихся доисторических памятников, но до сих пор его мало кто изучал. Наша работа направлена на то, чтобы вернуть ему законное место в истории неолитической Британии", — рассказал ученый из Манчестерского университета Джулиан Томас.
Профессор Кейт Рэй из Кардиффского университета вместе с Томасом руководит раскопками при содействии студентов из Кардиффа и некоторых американских институтов. Команда осторожно очищает территорию, чтобы найти и изучить важные археологические останки.
Камень Артура напоминает аналогичные гробницы по всему региону, где археологи обнаружили неполные скелеты нескольких человек, а также кремневые ножи, наконечники стрел и керамику.
"Как и многие доисторические памятники в западной Англии и Уэльсе, эта гробница была связана с королем Артуром еще до XIII века. Согласно легенде, именно в Херефордшире Артур убил великана, который при падении оставил отпечаток своего локтя на одном из камней", — отметили ученые.
Однако историки до сих пор не уверены, был ли Артур реальным человеком или просто мифом. Также трудно сказать наверняка, как выглядел камень Артура в период его расцвета. Сохранилась только внутренняя камера, построенная из девяти вертикальных камней, увенчанная гигантским замковым камнем весом 25 тонн.
Согласно оценкам ученых, камень Артура первоначально простирался к юго-западу от поля и, возможно, имел форму невысокой насыпи с закругленными концами.
"Несмотря на то, что вероятность невелика, всегда есть шанс, что нам удастся найти недостающее звено для подтверждения подлинной личности короля Артура. Именно для этого мы тут все и собрались", — подчеркнули эксперты.
Камень Артура — один из самых значительных памятников каменного века в Великобритании, и эти раскопки дают действительно редкую и захватывающую возможность представителям общественности увидеть археологию в действии.
Напомним, что ранее археологи выяснили для чего еще использовался знаменитый археологический памятник Стоунхендж. Как оказалось, монумент применяли не только в качестве солнечного календаря. Раньше Стоунхендж выполнял роль еще и кладбища, где в основном хоронили представителей королевской семьи.