Впервые в истории археологи занялись раскопками гробницы, связанной с королем Артуром

Камень Артура — один из выдающихся доисторических памятников, но до сих пор его мало кто изучал. Именно поэтому ученые решили наконец взяться за эту тайну и разгадать ее.

Группа археологов и добровольцев из Манчестерского университета начала первые в истории раскопки, чтобы раскрыть тайны камня Артура — 5000-летней гробницы в Херефордшире, связанной с легендарным королем Артуром, пишет News Artnet.

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Что примечательно, гробница никогда ранее не раскапывалась.

"Камень Артура — один из выдающихся доисторических памятников, но до сих пор его мало кто изучал. Наша работа направлена на то, чтобы вернуть ему законное место в истории неолитической Британии", — рассказал ученый из Манчестерского университета Джулиан Томас.

Профессор Кейт Рэй из Кардиффского университета вместе с Томасом руководит раскопками при содействии студентов из Кардиффа и некоторых американских институтов. Команда осторожно очищает территорию, чтобы найти и изучить важные археологические останки.

Камень Артура напоминает аналогичные гробницы по всему региону, где археологи обнаружили неполные скелеты нескольких человек, а также кремневые ножи, наконечники стрел и керамику.

[ + – ] Камень Артура напоминает аналогичные гробницы по всему региону, где археологи обнаружили неполные скелеты нескольких человек

"Как и многие доисторические памятники в западной Англии и Уэльсе, эта гробница была связана с королем Артуром еще до XIII века. Согласно легенде, именно в Херефордшире Артур убил великана, который при падении оставил отпечаток своего локтя на одном из камней", — отметили ученые.

Однако историки до сих пор не уверены, был ли Артур реальным человеком или просто мифом. Также трудно сказать наверняка, как выглядел камень Артура в период его расцвета. Сохранилась только внутренняя камера, построенная из девяти вертикальных камней, увенчанная гигантским замковым камнем весом 25 тонн.

Согласно оценкам ученых, камень Артура первоначально простирался к юго-западу от поля и, возможно, имел форму невысокой насыпи с закругленными концами.

"Несмотря на то, что вероятность невелика, всегда есть шанс, что нам удастся найти недостающее звено для подтверждения подлинной личности короля Артура. Именно для этого мы тут все и собрались", — подчеркнули эксперты.

Камень Артура — один из самых значительных памятников каменного века в Великобритании, и эти раскопки дают действительно редкую и захватывающую возможность представителям общественности увидеть археологию в действии.

Напомним, что ранее археологи выяснили для чего еще использовался знаменитый археологический памятник Стоунхендж. Как оказалось, монумент применяли не только в качестве солнечного календаря. Раньше Стоунхендж выполнял роль еще и кладбища, где в основном хоронили представителей королевской семьи.