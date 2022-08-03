В Венгрии археологи обнаружили сокровища бронзового века, которым больше 3000 лет

В одной из древних могил ученые обнаружили 38 золотых и бронзовых украшений.

Ученым просто повезло обнаружить набор древних драгоценных артефактов во время раскопок, которые они проводили на месте древнего захоронения бронзового века недалеко от города Мани в Венгрии. Если бы не строительство автомагистрали древние артефакты так бы и остались в земле, сообщает Heritage Daily.

Археологи из музея Святого Иштвана Кирай, Венгрия, обнаружили 8 древних захоронений, который относятся к периоду бронзового века (3300 -1200 лет до н.э). Точный возраст находок пока установить не удалось, но им точно больше 3000 лет.

Данное древнее кладбище ученые обнаружили на месте строительства новой автомагистрали и если бы не эта стройка, то исторические артефакты так бы и остались в земле. Ученые пришли к выводу, что в этих древних могилах были похоронены высокопоставленные представители общества того времени. В одном из захоронений археологи обнаружили останки молодой женщины, которой было на момент смерти примерно 20 лет.

[ + – ] В одном из захоронений археологи обнаружили останки молодой женщины, которой было на момент смерти примерно 20 лет Фото: Heritage Art

Ее похоронили вместе с 38 золотыми и бронзовыми украшениями, среди которых были золотые кольца, браслеты, золотое кольцо для волос, а также ученые нашли небольших керамических горшков. Золотые кольца находились на каждом пальце умершей женщины и это говорит о ее высоком социальном статусе, а также о том, что она была очень богатой.

Также ученые обнаружили многие другие артефакты, которые представляют значительную историческую ценность и расширяют знания об обществах бронзового века. Археологи считают, что на этом месте находится еще много артефактов, которые стоит еще обнаружить в дальнейшем.

[ + – ] Ученые обнаружили многие другие артефакты, которые представляют значительную историческую ценность и расширяют знания об обществах бронзового века Фото: Heritage Art

Еще одним важным открытием стало то, что ученые обнаружили рядом с древним кладбищем следы построек, которые относятся как бронзовому веку, а также к поселениям 9 и 10 века нашей эры.

Как уже писал Фокус, в одном из городов майя в Мексике ученые обнаружили в храмовой пирамиде склеп с кремированными останками людей. Ученые считают, что пепел после кремации майя использовали для изготовления мячей для проведения ритуальных игр.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что раньше находилось на месте знаменитого сооружения Стоунхендж в Великобритании.

Напоминаем, что впервые в истории археологи занялись раскопками гробницы, связанной с королем Артуром.