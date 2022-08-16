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Технологии и наука

В Италии нашли сокровищницу из вотивных подношений (фото)

уши, белый фон, фото
Ученые также обнаружили бычьи копыта и человеческие уши, связанные с Исидой и Сераписом

Находки включают мраморный рельеф головы быка, бронзовый путто, 5 бронзовых вотивных подношений, миниатюрные светильники, бронзовый пояс и другие религиозные подношения.

Редкие предметы, используемые в качестве подношений божествам по обету, были найдены в исключительной сохранности в знаменитых этрусских термальных водах Сан-Кашано-деи-Баньи в Тоскане, Италия, пишет Ancient Origins.

Археологи, работающие в этом комплексе термальных источников, возникшем в IV веке до н.э., обнаружили сокровищницу вотивных подношений, а также 3000 древних монет, четвертая часть из которых все еще невероятно блестит.

Эти монеты из золота, серебра, орихалка и бронзы датируются правлением Августа, императоров Флавиев, Траяна, Адриана и Марка Аврелия. В самой большой термальной бане были найдены орихалковые монеты, желтый сплав золота и меди, ценившийся древними греками и римлянами.

монеты, рука, фото
Находка в Тоскане является крупнейшим трофеем древней валюты, обнаруженным в одном из термальных источников Средиземноморья

Находка в Тоскане является крупнейшим трофеем древней валюты, обнаруженным в одном из термальных источников Средиземноморья. И, что примечательно, почти все найденное было в почти идеальном состоянии, включая первоначальные цвета. Такое превосходное состояние было результатом химических свойств воды и недостатка кислорода в слоях грязи на дне бань.

"Они все еще блестяще-коричневые и блестяще-желтые, таких ярких цветов никогда не находили ни на одном месте раскопок", — рассказал археолог Якопо Таболли из Сиенского университета.

Также были найдены мраморный рельеф головы быка, бронзовый путто (художественный образ маленького мальчика), 5 бронзовых вотивных подношений, миниатюрные светильники, бронзовый пояс и другие религиозные подношения.

монета, рука, фото
Что делает это место уникальным во всем Средиземноморье, так это исключительное состояние сохранности находок

"Что делает это место уникальным во всем Средиземноморье, так это исключительное состояние сохранности находок. Количество и качество извлеченных предметов также поражают. Мы знали, что там что-то было, но не ожидали такого сюрприза", — добавили эксперты.

Матка из бронзы, называемая уникум, была одной из самых ярких находок. Она датируется концом Римской республики и началом Римской империи. Это поклонение плодородию и дарение обетных подношений в термальных банях практиковалось в Италии еще 50 лет назад. Деревенские женщины, у которых были проблемы с зачатием, приходили к термальным источникам в надежде, что лечебные свойства воды помогут их матке расслабиться.

Другим ярким открытием стали отпечатки ног, найденные в священных банях и вытравленные следами свинца и серебра. Эти следы разных размеров были оставлены сандалиями, которые носили дети, подростки и взрослые. Здесь же обнаружили бычьи копыта и человеческие уши, связанные с Исидой и Сераписом. Археологи предполагают, что процесс подношения по обету включал в себя преданных, которые ходили по периметру бань, чтобы попросить у этих богов крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, что ранее в Румынии археологи наткнулись на огромный золотой клад. Эта сокровищница включает 169 золотых колец, около 800 перламутровых бусин и медный браслет с богато украшенной спиралью.