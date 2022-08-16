В Италии нашли сокровищницу из вотивных подношений (фото)

Находки включают мраморный рельеф головы быка, бронзовый путто, 5 бронзовых вотивных подношений, миниатюрные светильники, бронзовый пояс и другие религиозные подношения.

Редкие предметы, используемые в качестве подношений божествам по обету, были найдены в исключительной сохранности в знаменитых этрусских термальных водах Сан-Кашано-деи-Баньи в Тоскане, Италия, пишет Ancient Origins.

Археологи, работающие в этом комплексе термальных источников, возникшем в IV веке до н.э., обнаружили сокровищницу вотивных подношений, а также 3000 древних монет, четвертая часть из которых все еще невероятно блестит.

Эти монеты из золота, серебра, орихалка и бронзы датируются правлением Августа, императоров Флавиев, Траяна, Адриана и Марка Аврелия. В самой большой термальной бане были найдены орихалковые монеты, желтый сплав золота и меди, ценившийся древними греками и римлянами.

[ + – ] Находка в Тоскане является крупнейшим трофеем древней валюты, обнаруженным в одном из термальных источников Средиземноморья

Находка в Тоскане является крупнейшим трофеем древней валюты, обнаруженным в одном из термальных источников Средиземноморья. И, что примечательно, почти все найденное было в почти идеальном состоянии, включая первоначальные цвета. Такое превосходное состояние было результатом химических свойств воды и недостатка кислорода в слоях грязи на дне бань.

"Они все еще блестяще-коричневые и блестяще-желтые, таких ярких цветов никогда не находили ни на одном месте раскопок", — рассказал археолог Якопо Таболли из Сиенского университета.

Также были найдены мраморный рельеф головы быка, бронзовый путто (художественный образ маленького мальчика), 5 бронзовых вотивных подношений, миниатюрные светильники, бронзовый пояс и другие религиозные подношения.

[ + – ] Что делает это место уникальным во всем Средиземноморье, так это исключительное состояние сохранности находок

"Что делает это место уникальным во всем Средиземноморье, так это исключительное состояние сохранности находок. Количество и качество извлеченных предметов также поражают. Мы знали, что там что-то было, но не ожидали такого сюрприза", — добавили эксперты.

Матка из бронзы, называемая уникум, была одной из самых ярких находок. Она датируется концом Римской республики и началом Римской империи. Это поклонение плодородию и дарение обетных подношений в термальных банях практиковалось в Италии еще 50 лет назад. Деревенские женщины, у которых были проблемы с зачатием, приходили к термальным источникам в надежде, что лечебные свойства воды помогут их матке расслабиться.

Другим ярким открытием стали отпечатки ног, найденные в священных банях и вытравленные следами свинца и серебра. Эти следы разных размеров были оставлены сандалиями, которые носили дети, подростки и взрослые. Здесь же обнаружили бычьи копыта и человеческие уши, связанные с Исидой и Сераписом. Археологи предполагают, что процесс подношения по обету включал в себя преданных, которые ходили по периметру бань, чтобы попросить у этих богов крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, что ранее в Румынии археологи наткнулись на огромный золотой клад. Эта сокровищница включает 169 золотых колец, около 800 перламутровых бусин и медный браслет с богато украшенной спиралью.