Проникла в римский пантеон: в Испании археологи случайно обнаружили следы религиозного культа

Археологи обнаружили статуэтку Исиды во время раскопок в городе Маллен. Это открытие свидетельствует о распространении культа богини в Испании римской эпохи.

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Во время раскопок на Пагус Белсиноненсис в городе Маллен, Испания, археологи обнаружили статуэтку египетской богини Исиды. Это место, расположенное на холме Эль-Конвенто у реки Уэча, когда-то было важной остановкой на пути, соединявшем Таррако (ныне Таррагона) с Астурикой Августой (Асторгой), пишет Heritage Daily.

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Статуэтку нашла команда Belsinon Project. Артефакт проливает свет на распространение культа Исиды в римском мире. Исида, которую почитали за ее защитные силы, магические способности и роль матери, также ассоциировалась с исцелением, плодородием и божественным статусом матери фараона.

Это не первые артефакты, которые связывают с этой богиней. Ранее в Италии археологи обнаружили бычьи копыта и человеческие уши — редкие предметы, которые использовали как дары божествам.

К I веку до н. э. почитание Исиды проникло в римский пантеон, ее начали почитать во время больших фестивалей, таких как Navigium Isidis. Наличие статуэтки в Пагус Белсиноненс позволяет предположить, что этот культ достиг этой территории в конце I или в начале II века нашей эры.

Недавнее исследование показало, что статуэтка изготовлена из terra sigillata hispánica, типа тонкой римской керамики с красной глазурью, произведенной в Tritium Magallum (современное Трисио, Ла-Риоха). Такие статуэтки обычно размещали в ларариуме — домашнем святилище, где римляне приносили жертвы божествам-защитникам.

Археолог Анхель Сантос объяснил, что микроскопическое исследование имело решающее значение для идентификации фигурки как Исиды.

"На фигурке есть белая краска, изображающая наряд божества. Детальный анализ показал сохранившийся узел Исиды с тремя свисающими прядями на талии", — отметил Сантос.

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По словам исследователей, эта находка дает ценную информацию о влиянии восточных религий и присутствие египетских культов в быту Испании римской эпохи. Открытие не только освещает культурный обмен в Римской империи, но и обогащает наше понимание древних религиозных практик.

Ранее Фокус писал об изготовленных из внеземного материала украшениях. Исследователи обнаружили самую большую коллекцию необычных артефактов.

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