Нові звинувачення та сенсації: вагітна мумія опинилася в центрі суперечок (фото)

У 2021 році вчені припустили, що Таємнича Пані, єгипетська мумія, що зберігається в Національному музеї у Варшаві, була вагітна та померла від раку горла. Проте нове дослідження призвело до суперечки.

Related video

Давньоєгипетська мумія, яка, як вважалося раніше, померла від раку горла під час вагітності, можливо, не носила плоду і не страждала від пухлини. Автори нового дослідження звинувачують команду, що стояла за первинними твердженнями, у перебільшенні своїх висновків без достатніх доказів, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені стверджують, що плід насправді був пакувальним матеріалом, вкладеним бальзамувальниками, і що до помилкової ідентифікації раку призвели помилки під час видалення мозку жінки. Це не перші останки, під час вивчення яких вчені помилилися.

Науковці, які дотримуються основної теорії, відреагували на це, стверджуючи, що нове дослідження є спробою зробити сенсацію з нормальної академічної дискусії. Вони стверджують, що нещодавня робота не пропонує жодних нових доказів.

Учені стверджують, що плід насправді був пакувальним матеріалом Фото: Wikimedia Commons

Мумію, що опинилася в центрі цієї суперечки, відому як Таємнича Пані, привезли до Польщі на початку 1800-х років. Вона наразі зберігається в Національному музеї у Варшаві.

У 2021 році команда проєкту "Варшавська мумія" припустила, що в мумії міститься плід віком приблизно від 26 до 30 тижнів. Пізніше вони стверджували, що порожнина в черепі вказує на ракову пухлину, яка потенційно могла бути причиною смерті.

Однак автори нового дослідження стверджують, що початкові висновки не перевірив радіолог, що є стандартною процедурою в таких випадках. Один палеорадіолог, який спеціалізується на візуалізації плоду, вказав на відсутність скелета плоду всередині мумії. У відповідь на це проєкт "Варшавська мумія" припустив, що кістки могли розчинитися під дією природних кислот після смерті.

Для подальшого дослідження скептики поділилися оригінальними КТ-сканами з 10 незалежними експертами-радіологами, які одностайно дійшли висновку, що немає жодних доказів наявності плоду. Крім того, жоден з експертів не виявив ознак раку, пояснюючи ураження черепа пошкодженнями під час видалення мозку.

Войцех Ейсмонд і Маржена Ожарек-Сільке з проєкту "Варшавська мумія" визнали, що інтерпретації різняться, але відстоюють свою гіпотезу про вагітність, яку підтверджують консультації з гінекологами та акушерами. Вчені також зазначили, що теорія раку розроблена за участю експерта в цій галузі, наголосивши, що вона залишається робочою гіпотезою.

У висновку нового дослідження зазначається, що немає жодних доказів, які б підтверджували наявність плоду або раку в мумії. У ньому також критикується проєкт "Варшавська мумія" за неперевірені твердження і звинувачуються ЗМІ у поширенні оманливих наративів.

Важливо

Уперше з часів Тутанхамона: археологи виявили втрачену гробницю фараона (фото)

У відповідь Ейсмонд і Ожарек-Сільке стверджують, що нове дослідження ґрунтується на неповних даних комп'ютерної томографії, і вибірково цитує їхні висловлювання на підтримку певного погляду.

Раніше Фокус писав про знайдене в Ірані підземне поселення. Його виявили у древньому місті Абаркух.

Також ми розповідали про гробниці етрусків, виявлені в Італії. Попри мародерство минулих поколінь, археологи виявили численні артефакти.