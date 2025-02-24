Голову так і не знайшли: вчені дослідили останки жертви жорстокого ритуалу

В Ірландії археологи виявили обезголовлені останки жінки, яка жила 2000 років тому. Як зазначають дослідники, вона стала жертвою ритуального вбивства.

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Учені виявили, що людські останки, знайдені в ірландському болоті в жовтні 2023 року, належали молодій жінці, а не хлопчику-підлітку, як вважалося раніше. На думку вчених, це було ритуальне жертвоприношення, яке проливає нове світло на релігійні практики залізного віку в Ірландії, пише Live Science.

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Впродовж минулого року дослідники з різних музеїв та університетів працювали разом, щоб дізнатися більше подробиць про виявлені останки. Їхні дослідження розкрили її стать, вік, зріст і спосіб смерті.

"Як і у випадку з багатьма болотяними тілами залізного віку, молода жінка зазнала насильницької смерті. Їй перерізали горло, а потім обезголовили", — заявила Ейлін Мерфі, археологиня з Королівського університету Белфаста.

Обезголовлене тіло виявили на торфовищі поблизу Беллагі в Північній Ірландії, коли на поверхні помітили людські останки. Попередні дослідження показали, що останкам щонайменше 2000 років, і судовий антрополог спочатку ідентифікував особу як чоловіка у віці від 13 до 17 років. Однак після подальшого аналізу у Національному музеї Північної Ірландії вчені виявили нові подробиці та правильно ідентифікували стать.

Результати показали, що на момент смерті жінці було від 17 до 22 років, а її зріст становив приблизно 1,7 метра. Вона жила між 343 і 1 роком до н. е., в період залізного віку в Ірландії. Сліди порізів на її шийних хребцях вказують на те, що вона померла від обезголовлення, а поруч із тілом були знайдені фрагменти тканини.

Ніам Бейкер, куратор археології в Національному музеї Північної Ірландії, наголосила на важливості цього відкриття, зазначивши, що більшість болотних тіл цього періоду, знайдених на Британських островах, є чоловічими. Це робить виявлені останки винятковою знахідкою.

Дослідження Національного музею Ірландії пов'язують болотні тіла залізного віку з людськими жертвоприношеннями, можливо, пов'язаними з ритуалами суверенітету та спорідненості.

У 2011 році Нед Келлі, колишній зберігач старожитностей у Національному музеї Ірландії, припустив, що такі насильницькі вбивства, ймовірно, відбувалися у важкі часи як жертвоприношення кельтській богині землі, спрямовані на забезпечення постійної родючості і процвітання.

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Хоча голову жінки так і не знайшли, вчені сподіваються, що подальші наукові дослідження, зокрема дослідження стародавньої ДНК, дадуть змогу отримати більше інформації. Як заявила Мерфі, дослідження продовжуватимуться і надалі.

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