Знайшли золото XV століття: у Шотландії двоє шукачів скарбів розкопали гроші королів (фото)

У районі Капперклеух нещодавно знайшли тридцять золотих та срібних монет XV століття. Скарб складається зі суміші шотландських та англійських монет, однак це ще не всі виявлені там артефакти.

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Нещодавно на шотландських кордонах двоє пошуковців виявили скарб середньовічних монет, датованих XV століттям. Двоє пошуковців натрапили на колекцію золотих і срібних монет, що стало важливою знахідкою для археологічних досліджень. Знахідка — цінне джерело інформації, оскільки висвітлює економічні зв'язки між Шотландією та Англією, пише STV.

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Кіт Янг і Ліза Стівенсон розкопали скарб в районі Капперклеух, там вони знайшли тридцять золотих і срібних монет. Їхній звіт до Відділу скарбів (Treasure Trove Unit, TTU) призвів до археологічних розкопок, які виявили ще п'ять монет на цьому місці. Зараз знахідку оцінює Шотландська комісія з розподілу археологічних знахідок (SAFAP), яка визначить грошову цінність монет і відповідно нагородить шукачів скарбів.

Скарб складається з суміші шотландських та англійських монет Фото: Crown copyright

Скарб складається з суміші шотландських та англійських монет, включаючи шотландські золоті деми та півдеми часів правління Якова I (1406-1437) та Якова II (1437-1460). Крім того, в колекції представлені англійські срібні крупи, викарбувані за часів правління монархів від Генріха V (1413-1422) до Едуарда IV (1461-1483).

Експерти вважають, що монети заховали на початку-середині 1460-х років, що дає уявлення про грошовий обіг того періоду. Після того, як монети пройдуть процедуру оцінки, їх можуть придбати музеї для публічного показу та подальшого вивчення.

Кіт Янг висловив своє захоплення, зазначивши, що хоча вони з Лізою і раніше знаходили цікаві артефакти за допомогою металошукачів, цей скарб став для них надзвичайним досвідом. Ліза підтримала його почуття, назвавши подію незабутньою і відзначивши привілей участі в розкопках разом із командою Національного музею і Скарбниці.

Ентоні Лі з Відділу скарбів наголосив на історичному значенні знахідки, зазначивши, що хоча скарби, які містять як англійські, так і шотландські монети, не є чимось незвичайним, знахідки саме цього періоду є рідкісними в Шотландії.

Він подякував Кіту та Лізі за швидке та відповідальне повідомлення, яке дозволило археологам з Національного музею Шотландії провести розкопки та задокументувати місце виявлення скарбу.

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Це відкриття не лише збагачує історичні знання, але й демонструє важливість відповідального пошуку з металошукачем та археологічної співпраці. Монети пропонують унікальний погляд у минуле, сприяючи глибшому розумінню історичного ландшафту Шотландії.

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