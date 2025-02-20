Нашли золото XV века: в Шотландии двое кладоискателей раскопали деньги королей (фото)

В районе Капперклеух недавно нашли тридцать золотых и серебряных монет XV века. Сокровище состоит из смеси шотландских и английских монет, однако это еще не все обнаруженные там артефакты.

Related video

Недавно на шотландских границах двое поисковиков обнаружили клад средневековых монет, датированных XV веком. Двое поисковиков наткнулись на коллекцию золотых и серебряных монет, что стало важной находкой для археологических исследований. Находка — ценный источник информации, поскольку освещает экономические связи между Шотландией и Англией, пишет STV.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кит Янг и Лиза Стивенсон раскопали клад в районе Капперклеух, там они нашли тридцать золотых и серебряных монет. Их отчет в Отдел сокровищ (Treasure Trove Unit, TTU) привел к археологическим раскопкам, которые обнаружили еще пять монет на этом месте. Сейчас находку оценивает Шотландская комиссия по распределению археологических находок (SAFAP), которая определит денежную ценность монет и соответственно наградит кладоискателей.

Сокровище состоит из смеси шотландских и английских монет Фото: Crown copyright

Сокровище состоит из смеси шотландских и английских монет, включая шотландские золотые демы и пивдемы времен правления Якова I (1406-1437) и Якова II (1437-1460). Кроме того, в коллекции представлены английские серебряные крупы, отчеканенные во времена правления монархов от Генриха V (1413-1422) до Эдуарда IV (1461-1483).

Эксперты считают, что монеты спрятали в начале-середине 1460-х годов, что дает представление о денежном обращении того периода. После того, как монеты пройдут процедуру оценки, их могут приобрести музеи для публичного показа и дальнейшего изучения.

Кит Янг выразил своё восхищение, отметив, что хотя они с Лизой и раньше находили интересные артефакты с помощью металлоискателей, это сокровище стало для них необыкновенным опытом. Лиза поддержала его чувства, назвав событие незабываемым и отметив привилегию участия в раскопках вместе с командой Национального музея и Сокровищницы.

Энтони Ли из Отдела сокровищ отметил историческое значение находки, отметив, что хотя сокровища, содержащие как английские, так и шотландские монеты, не являются чем-то необычным, находки именно этого периода являются редкими в Шотландии.

Он поблагодарил Кита и Лизу за быстрое и ответственное сообщение, которое позволило археологам из Национального музея Шотландии провести раскопки и задокументировать место обнаружения сокровища.

Важно

Впервые за 180 лет: что узнали археологи об Императорских термах Баден-Бадена (фото)

Это открытие не только обогащает исторические знания, но и демонстрирует важность ответственного поиска с металлоискателем и археологического сотрудничества. Монеты предлагают уникальный взгляд в прошлое, способствуя более глубокому пониманию исторического ландшафта Шотландии.

Ранее Фокус писал о громком открытии, которое археологи обнаружили в Никополе.

Также мы рассказывали об открытии на северо-западе Англии. Археологи раскопали зал викингов, который оказался самым большим из найденных в Британии.