Нашли золото XV века: в Шотландии двое кладоискателей раскопали деньги королей (фото)
В районе Капперклеух недавно нашли тридцать золотых и серебряных монет XV века. Сокровище состоит из смеси шотландских и английских монет, однако это еще не все обнаруженные там артефакты.
Недавно на шотландских границах двое поисковиков обнаружили клад средневековых монет, датированных XV веком. Двое поисковиков наткнулись на коллекцию золотых и серебряных монет, что стало важной находкой для археологических исследований. Находка — ценный источник информации, поскольку освещает экономические связи между Шотландией и Англией, пишет STV.
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Кит Янг и Лиза Стивенсон раскопали клад в районе Капперклеух, там они нашли тридцать золотых и серебряных монет. Их отчет в Отдел сокровищ (Treasure Trove Unit, TTU) привел к археологическим раскопкам, которые обнаружили еще пять монет на этом месте. Сейчас находку оценивает Шотландская комиссия по распределению археологических находок (SAFAP), которая определит денежную ценность монет и соответственно наградит кладоискателей.
Сокровище состоит из смеси шотландских и английских монет, включая шотландские золотые демы и пивдемы времен правления Якова I (1406-1437) и Якова II (1437-1460). Кроме того, в коллекции представлены английские серебряные крупы, отчеканенные во времена правления монархов от Генриха V (1413-1422) до Эдуарда IV (1461-1483).
Эксперты считают, что монеты спрятали в начале-середине 1460-х годов, что дает представление о денежном обращении того периода. После того, как монеты пройдут процедуру оценки, их могут приобрести музеи для публичного показа и дальнейшего изучения.
Кит Янг выразил своё восхищение, отметив, что хотя они с Лизой и раньше находили интересные артефакты с помощью металлоискателей, это сокровище стало для них необыкновенным опытом. Лиза поддержала его чувства, назвав событие незабываемым и отметив привилегию участия в раскопках вместе с командой Национального музея и Сокровищницы.
Энтони Ли из Отдела сокровищ отметил историческое значение находки, отметив, что хотя сокровища, содержащие как английские, так и шотландские монеты, не являются чем-то необычным, находки именно этого периода являются редкими в Шотландии.
Он поблагодарил Кита и Лизу за быстрое и ответственное сообщение, которое позволило археологам из Национального музея Шотландии провести раскопки и задокументировать место обнаружения сокровища.Важно
Это открытие не только обогащает исторические знания, но и демонстрирует важность ответственного поиска с металлоискателем и археологического сотрудничества. Монеты предлагают уникальный взгляд в прошлое, способствуя более глубокому пониманию исторического ландшафта Шотландии.
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