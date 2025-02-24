Голову так и не нашли: ученые исследовали останки жертвы жестокого ритуала

В Ирландии археологи обнаружили обезглавленные останки женщины, которая жила 2000 лет назад. Как отмечают исследователи, она стала жертвой ритуального убийства.

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Ученые обнаружили, что человеческие останки, найденные в ирландском болоте в октябре 2023 года, принадлежали молодой женщине, а не мальчику-подростку, как считалось ранее. По мнению ученых, это было ритуальное жертвоприношение, которое проливает новый свет на религиозные практики железного века в Ирландии, пишет Live Science.

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В течение прошлого года исследователи из разных музеев и университетов работали вместе, чтобы узнать больше подробностей об обнаруженных останках. Их исследования раскрыли ее пол, возраст, рост и способ смерти.

"Как и в случае со многими болотными телами железного века, молодая женщина подверглась насильственной смерти. Ей перерезали горло, а затем обезглавили", — заявила Эйлин Мерфи, археолог из Королевского университета Белфаста.

Обезглавленное тело обнаружили на торфянике вблизи Беллаги в Северной Ирландии, когда на поверхности заметили человеческие останки. Предварительные исследования показали, что останкам по меньшей мере 2000 лет, и судебный антрополог сначала идентифицировал личность как мужчину в возрасте от 13 до 17 лет. Однако после дальнейшего анализа в Национальном музее Северной Ирландии ученые обнаружили новые подробности и правильно идентифицировали пол.

Результаты показали, что на момент смерти женщине было от 17 до 22 лет, а ее рост составлял примерно 1,7 метра. Она жила между 343 и 1 годом до н. э., в период железного века в Ирландии. Следы порезов на ее шейных позвонках указывают на то, что она умерла от обезглавливания, а рядом с телом были найдены фрагменты ткани.

Ниам Бейкер, куратор археологии в Национальном музее Северной Ирландии, подчеркнула важность этого открытия, отметив, что большинство болотных тел этого периода, найденных на Британских островах, являются мужскими. Это делает обнаруженные останки исключительной находкой.

Исследования Национального музея Ирландии связывают болотные тела железного века с человеческими жертвоприношениями, возможно, связанными с ритуалами суверенитета и родства.

В 2011 году Нед Келли, бывший хранитель древностей в Национальном музее Ирландии, предположил, что такие насильственные убийства, вероятно, совершались в трудные времена как жертвоприношения кельтской богине земли, направленные на обеспечение постоянного плодородия и процветания.

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Хотя голову женщины так и не нашли, ученые надеются, что дальнейшие научные исследования, в частности исследования древней ДНК, позволят получить больше информации. Как заявила Мерфи, исследования будут продолжаться и в дальнейшем.

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