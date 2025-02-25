Новые обвинения и сенсации: беременная мумия оказалась в центре споров (фото)

В 2021 году ученые предположили, что Таинственная Дама, египетская мумия, хранящаяся в Национальном музее в Варшаве, была беременна и умерла от рака горла. Однако новое исследование привело к спору.

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Древнеегипетская мумия, которая, как считалось ранее, умерла от рака горла во время беременности, возможно, не носила плода и не страдала от опухоли. Авторы нового исследования обвиняют команду, стоявшую за первоначальными утверждениями, в преувеличении своих выводов без достаточных доказательств, пишет IFLScience.

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Ученые утверждают, что плод на самом деле был упаковочным материалом, вложенным бальзамировщиками, и что к ошибочной идентификации рака привели ошибки во время удаления мозга женщины. Это не первые останки, при изучении которых ученые ошиблись.

Ученые, которые придерживаются основной теории, отреагировали на это, утверждая, что новое исследование является попыткой сделать сенсацию из нормальной академической дискуссии. Они утверждают, что недавняя работа не предлагает никаких новых доказательств.

Ученые утверждают, что плод на самом деле был упаковочным материалом Фото: Wikimedia Commons

Мумию, оказавшуюся в центре этого спора, известную как Таинственная Дама, привезли в Польшу в начале 1800-х годов. Она сейчас хранится в Национальном музее в Варшаве.

В 2021 году команда проекта "Варшавская мумия" предположила, что в мумии содержится плод возрастом примерно от 26 до 30 недель. Позже они утверждали, что полость в черепе указывает на раковую опухоль, которая потенциально могла быть причиной смерти.

Однако авторы нового исследования утверждают, что первоначальные выводы не проверил радиолог, что является стандартной процедурой в таких случаях. Один палеорадиолог, специализирующийся на визуализации плода, указал на отсутствие скелета плода внутри мумии. В ответ на это проект "Варшавская мумия" предположил, что кости могли раствориться под действием природных кислот после смерти.

Для дальнейшего исследования скептики поделились оригинальными КТ-сканами с 10 независимыми экспертами-радиологами, которые единодушно пришли к выводу, что нет никаких доказательств наличия плода. Кроме того, ни один из экспертов не обнаружил признаков рака, объясняя поражение черепа повреждениями во время удаления мозга.

Войцех Эйсмонд и Маржена Ожарек-Сильке из проекта "Варшавская мумия" признали, что интерпретации различаются, но отстаивают свою гипотезу о беременности, которую подтверждают консультации с гинекологами и акушерами. Ученые также отметили, что теория рака разработана с участием эксперта в этой области, подчеркнув, что она остается рабочей гипотезой.

В заключении нового исследования отмечается, что нет никаких доказательств, подтверждающих наличие плода или рака в мумии. В нем также критикуется проект "Варшавская мумия" за непроверенные утверждения и обвиняются СМИ в распространении ложных нарративов.

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В ответ Эйсмонд и Ожарек-Сильке утверждают, что новое исследование основано на неполных данных компьютерной томографии, и выборочно цитирует их высказывания в поддержку определенной точки зрения.

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