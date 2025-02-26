Сокровища фараонов: после обнаружения первой гробницы Тутмоса II ученые нашли еще одну

Археологи считают, что обнаружили еще одну гробницу Тутмоса II, спрятанную неподалеку от первой. По мнению исследователей, именно в ней похоронен фараон, поскольку обнаруженная когда-то мумия принадлежала слишком старому мужчине.

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На прошлой неделе археологи объявили об открытии гробницы Тутмоса II — первой гробницы фараона, найденной со времен Тутанхамона в 1922 году, которая была затоплена и разграблена в течение шести лет после смерти фараона в 1479 г. до н. э. Однако на этом открытия не завершились, поскольку исследователи ожидают найти еще одно захоронение, пишет The Guardian.

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Команда во главе с британским археологом Пирсом Летерлендом считает, что они, возможно, нашли вторую гробницу, связанную с Тутмосом II. Считается, что это место захоронения, спрятанное под 23 метрами известняковых обломков, щебня и глины, было тщательно замаскировано, чтобы слиться с окружающими горами.

Лидерленд объяснил: "23 метра кучи искусственных слоев находятся над точкой в ландшафте, где, как мы считаем — и мы имеем другие подтверждающие доказательства — спрятан памятник".

Он предполагает, что усилия, необходимые для создания такой тщательной маскировки, указывают на важность того, что лежит под землей, возможно, мумифицированных останков Тутмоса II и погребальных вещей.

Поиски второй гробницы начались во время исследования территории вокруг первой гробницы, где команда нашла надпись, связанную с Хатшепсут, женой и сводной сестрой Тутмоса II. Надпись намекает на то, что она могла перенести оригинальное содержимое первой гробницы в это тайное место.

Команда Лидерленда вместе с Исследовательским фондом Нового Королевства и Министерством туризма и древностей Египта работает над тем, чтобы получить доступ ко второй гробнице, раскапывая искусственные слои, которые включают массивные известняковые глыбы и глиняную массу, содержащие пепел и остатки древних орудий труда.

Раскопки были сложными из-за стратегического расположения слоев. В древности большие части скалы были намеренно обвалены, чтобы запечатать гробницу. Эти массивные скалы, некоторые размером с автомобиль, затем были зацементированы на месте с помощью известняковой штукатурки.

Команда Литерленда старательно удаляет этот защитный барьер вручную, и этот процесс, как ожидается, займет еще около месяца. Он отметил: "Мы пытались прорыть туннель, мы пытались срезать стены, но там нависают скалы, поэтому это слишком опасно".

Историки считают, что гробницу спроектировал архитектор 18-й династии Инени, который упоминал в своей биографии, что он "раскопал высокую гробницу Его Величества, никто не видел, никто не слышал".

Инени, столкнувшись с проблемой разрушения первой гробницы из-за затопления, вероятно, прибегнул к крайним мерам, чтобы гарантировать, что вторая гробница останется скрытой и защищенной. Эта стратегия наслоения глины и известняковых глыб была беспрецедентной и имела целью защитить гробницу как от повреждения водой, так и от мародеров.

Техника сокрытия оказалась эффективной, поскольку ни один погребальный инвентарь, связанный с Тутмосом II, никогда не был найден в музеях или частных коллекциях. Кроме того, мумия, найденная в 1881 году в Дейр-эль-Бахаре, которую когда-то считали мумией Тутмоса II, принадлежала мужчине, который был слишком стар, чтобы быть молодым правителем, описанным в исторических документах.

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Для Летерленда возможность найти последнее место упокоения Тутмоса II является не только выдающимся археологическим достижением, но и воплощение страсти всей его жизни к Древнему Египту. Он размышлял над этим опытом, говоря: "О таких вещах мечтаешь. Но, как и о выигрыше в лотерею, никогда не веришь, что это произойдет с тобой".

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