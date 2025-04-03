Секретный город под пирамидами Гизы: авторы скандального открытия показали доказательства (фото)

Спор о скрытом "городе" под пирамидами Гизы в Египте получил новый виток. Ученые поделились новыми подробностям своего скандального исследования, что по их мнению, должно заставить критиков замолчать.

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Об этом пишет Daily Mail.

Оживленные дискуссии начались с момента, когда итальянские исследователи заявили, что с помощью радиолокационных импульсов картировали более 1200 метров под пирамидой Хефрена. Под ней команда якобы обнаружила огромные шахты, камеры и "огромный город".

Так на сканировании выглядит "секретный город" под пирамидами Гизы Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

По словам же независимых ученых, которые не участвовали в исследовании, такая технология не смогла бы достичь заявленной глубины. Заявление итальянских исследователей было названо "ненаучным" и "нелепым".

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"Большинство людей убеждены в том, что мы используем радар для сканирования под землей, но это ошибочное мнение", — говорит специалист в радиолокационных технологиях Филиппо Бионди, который участвовал в исследовании.

Вместо этого, Бонди заявляет, что его команда собрала акустические данные из глубин земли, включая сейсмические волны, шум от человеческой деятельности и фотонные взаимодействия. Таким образом ученые создали карту шахт и камер, которые простираются на глубину более 1200 метров.

Глубокие колодцы под пирамидами Гизы Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

Об открытии команда ученых из итальянского Университета Пизы объявила в прошлом месяце. Правда, результаты их исследование еще не были опубликованы ни в одном научном журнале, а значит не прошли независимую проверку.

Большая часть научного сообщества сильно сомневается в достоверности предоставленных изображений, на которых якобы видны огромные сооружения глубоко под египетскими пирамидами.

"Утверждение об использовании радара внутри пирамиды ложно, а используемые методы не были ни научно одобрены, ни подтверждены", — говорит бывший министр древностей Египта Захи Хавасс.

Но команда итальянцев попробовала развеять сомнения, связанные с их методами исследования.

По словам Бионди, анализируя доплеровские аномалии в данных синтетического радара, он и его команда могут извлекать акустическую информацию из Земли, подобно тому, как микрофон улавливает звук.

"К полученным акустическим данным Земли мы применяет метод, который называется томографической инверсией, он основаны на преобразовании Фурье. Это позволяет нам создавать подробные сканы подземных структур", — добавляет соавтор скандального исследования.

На предоставленных сканах запечатлены восемь колодцев, которые уходят далеко вниз под землю. Каждый из колодцев имеет диаметр от 10 до 11 метров. Ученые говорят, что сканирование также обнаружило лестничные структуры, которые огибают каждый колодец, они соединяются с двумя массивными прямоугольными структурами. Каждая из этих прямоугольных камер имеет размер около 80 метров.

Во время недавнего брифинга команда ученых также заявила, что нашла водную систему под одной из платформ, которые ведут еще глубже под землю. Авторы исследования считают, что структуры под колодцами могут быть частью скрытого города.

Ученые говорят, что их теория о затерянном городе основывается на древнеегипетских текстах. Так, в главе 149 Книги мертвых описываются 14 резиденций города мертвых.

"В ней описываются определенные камеры и некоторые жители города. Вот почему мы читаем, что возможно, открыли Аменти, который описывается в древних текстах. И пирамиды наверху расположены именно там, где описывается в текстах. В текстах говорится, что пирамиды были построены на вершине города, запечатывая его вход", — говорят авторы исследования.

Для того, чтобы доказать правоту своей теории, ученые надеются получить разрешение от египетских властей на раскопки плато Гизы.

Напомним, ученые говорят, что нашли мифическую библиотеку утраченных знаний под пирамидами Гизы. Группа ученых спровоцировала скандал, когда заявила, что под пирамидами Гизы якобы обнаружена древняя Мекка.