Скандал с пирамидами Гизы: ученые говорят, что нашли мифическую библиотеку утраченных знаний

Двое итальянских ученых утверждают, что под одной из пирамид находится цилиндрическая пустота, которая уходит вниз на 600 метров.

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Группа ученых спровоцировала скандал, когда заявила, что под пирамидами Гизы якобы обнаружена древняя Мекка, пишет DailyMail.

Исследователи утверждают, что с помощью радиолокационных волн обнаружили необъяснимые цилиндрические пустоты, которые уходят вниз на 600 метров. Эти объекты были найдены под 4500-летней пирамидой Хефрена в египетском комплексе Гиза.

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Спорное заявление также содержит намек о том, что под пирамидой может находиться мифический Зал записей. Некоторые верят, что это такая мифическая библиотека действительно существует, и в ней хранятся утраченные знания человечества, включая историю Атлантиды.

По словам преподавателя египтологии из Ливерпульского университета Роланда Энмарча, Зал записей – это великая научная фантастика, которая не является научным фактом.

"Можно верить в существование чего-либо, когда баланс достоверных доказательств указывает на то, что это существует или существовало в прошлом. Это не применимо к идее о существовании Зала записей под пирамидами Гизы", — говорит Энмарч.

Цилиндрические пустоты под одной из пирамид Гизы Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

Первое упоминание Зала записей принадлежит американскому экстрасенсу и "целителю" Эдгара Кейси, который был известен своими история о древних цивилизациях – Древнем Египте, Эльдорадо и Атлантиде.

Что же касается настоящих ученых, то они утверждают, что такого места как Зал записей не существует.

Египтолог из Йельского университета Николас Браун сравнивает Зал записей с Атлантидой – самым известным вымышленным островом в мире, придуманным греческим философом Платоном 2300 лет назад.

"Определенно не существует никаких доказательств существования Зала записей в Древнем Египте. Более того, это место связано с Атлантидой, существование которой также не получилось ни одного стоящего доказательства", — говорит Браун.

Недавняя работа, авторство которой принадлежит двум итальянцамиКоррадо Малангой и Филиппо Бионди, пока не прошла рецензирование. Результаты их исследования не были опубликованы ни в одном научном журнале, что подразумевает оценку независимыми экспертами. Они опубликовали только статью о своей работе с использованием радара для изучения пирамид Гизы.

"Вся эта информация полностью неверна и не имеет абсолютно никакой научной основы. Министерство туризма и древности не давало разрешения каким-либо лицам или учреждениям работать внутри или снаружи второй пирамиды. Кроме того, утверждение о том, что внутри пирамиды использовался радар, является ложным", — заявил археолог и бывший министр туризма и древностей Египта Захи Хавасс.

Напомним, как выглядели Великие Пирамиды в Гизе сразу после строительства. Египетские пирамиды, поднимающиеся из песков Гизы, свидетельствуют о человеческой изобретательности и инженерной мысли. Возведенные на месте гробниц древних фараонов, эти большие постройки простояли тысячи лет.