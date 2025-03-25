Скандал із пірамідами Гізи: вчені кажуть, що знайшли міфічну бібліотеку втрачених знань

Двоє італійських учених стверджують, що під однією з пірамід знаходиться циліндрична порожнеча, яка йде вниз на 600 метрів.

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Група вчених спровокувала скандал, коли заявила, що під пірамідами Гізи нібито виявлено стародавню Мекку, пише DailyMail.

Дослідники стверджують, що за допомогою радіолокаційних хвиль виявили незрозумілі циліндричні порожнечі, які йдуть вниз на 600 метрів. Ці об'єкти були знайдені під 4500-річною пірамідою Хефрена в єгипетському комплексі Гіза.

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Спірна заява також містить натяк на те, що під пірамідою може знаходитися міфічна Зала записів. Дехто вірить, що ця така міфічна бібліотека справді існує, і в ній зберігаються втрачені знання людства, зокрема й історія Атлантиди.

За словами викладача єгиптології з Ліверпульського університету Роланда Енмарча, Зал записів — це велика наукова фантастика, яка не є науковим фактом.

"Можна вірити в існування чого-небудь, коли баланс достовірних доказів вказує на те, що це існує або існувало в минулому. Це не стосується ідеї про існування Зали записів під пірамідами Гізи", — каже Енмарч.

Циліндричні порожнечі під однією з пірамід Гізи Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

Перша згадка Зали записів належить американському екстрасенсу і "цілителю" Едгару Кейсі, який був відомий своїми історіями про стародавні цивілізації — Стародавній Єгипет, Ельдорадо та Атлантиду.

Що ж стосується справжніх учених, то вони стверджують, що такого місця як Зал записів не існує.

Єгиптолог з Єльського університету Ніколас Браун порівнює Зал записів з Атлантидою — найвідомішим вигаданим островом у світі, вигаданим грецьким філософом Платоном 2300 років тому.

"Безумовно не існує жодних доказів існування Зали записів у Стародавньому Єгипті. Ба більше, це місце пов'язане з Атлантидою, існування якої також не вийшло жодного вартісного доказу", — каже Браун.

Нещодавня робота, авторство якої належить двом італійцям Коррадо Малангой і Філіппо Біонді, поки що не пройшла рецензування. Результати їхнього дослідження не були опубліковані в жодному науковому журналі, що передбачає оцінку незалежними експертами. Вони опублікували тільки статтю про свою роботу з використанням радара для вивчення пірамід Гізи.

"Уся ця інформація повністю невірна і не має абсолютно жодного наукового підґрунтя. Міністерство туризму і старовини не давало дозволу будь-яким особам або установам працювати всередині або зовні другої піраміди. Крім того, твердження про те, що всередині піраміди використовували радар, є неправдивим", — заявив археолог і колишній міністр туризму і старожитностей Єгипту Захі Хавасс.

Нагадаємо, який вигляд мали Великі Піраміди в Гізі одразу після будівництва. Єгипетські піраміди, що піднімаються з пісків Гізи, свідчать про людську винахідливість та інженерну думку. Зведені на місці гробниць стародавніх фараонів, ці великі споруди простояли тисячі років.