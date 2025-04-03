Секретне місто під пірамідами Гізи: автори скандального відкриття показали докази (фото)

Суперечка про приховане "місто" під пірамідами Гізи в Єгипті отримала новий виток. Вчені поділилися новими подробицями свого скандального дослідження, що, на їхню думку, має змусити критиків замовкнути.

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Про це пише Daily Mail.

Жваві дискусії почалися з моменту, коли італійські дослідники заявили, що за допомогою радіолокаційних імпульсів картували понад 1200 метрів під пірамідою Хефрена. Під нею команда нібито виявила величезні шахти, камери та "величезне місто".

Так на скануванні виглядає "секретне місто" під пірамідами Гізи Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

За словами ж незалежних учених, які не брали участі в дослідженні, така технологія не змогла б досягти заявленої глибини. Заяву італійських дослідників було названо "ненауковою" і "безглуздою".

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"Більшість людей переконані в тому, що ми використовуємо радар для сканування під землею, але це хибна думка", — каже фахівець у радіолокаційних технологіях Філіппо Біонді, який брав участь у дослідженні.

Натомість Бонді заявляє, що його команда зібрала акустичні дані з глибин землі, включно із сейсмічними хвилями, шумом від людської діяльності та фотонними взаємодіями. Таким чином вчені створили карту шахт і камер, які простягаються на глибину понад 1200 метрів.

Глибокі колодязі під пірамідами Гізи Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

Про відкриття команда вчених з італійського Університету Пізи оголосила минулого місяця. Щоправда, результати їхнього дослідження ще не були опубліковані в жодному науковому журналі, а отже, не пройшли незалежну перевірку.

Велика частина наукової спільноти сильно сумнівається в достовірності наданих зображень, на яких нібито видно величезні споруди глибоко під єгипетськими пірамідами.

"Твердження про використання радара всередині піраміди неправдиве, а використовувані методи не були ні науково схвалені, ні підтверджені", — каже колишній міністр старожитностей Єгипту Захі Хавасс.

Але команда італійців спробувала розвіяти сумніви, пов'язані з їхніми методами дослідження.

За словами Біонді, аналізуючи доплерівські аномалії в даних синтетичного радара, він і його команда можуть витягувати акустичну інформацію із Землі, подібно до того, як мікрофон уловлює звук.

"До отриманих акустичних даних Землі ми застосовуємо метод, який називається томографічною інверсією, він заснований на перетворенні Фур'є. Це дозволяє нам створювати докладні скани підземних структур", — додає співавтор скандального дослідження.

На наданих сканах зображено вісім колодязів, які йдуть далеко вниз під землю. Кожен із колодязів має діаметр від 10 до 11 метрів. Вчені кажуть, що сканування також виявило сходові структури, які огинають кожен колодязь, вони з'єднуються з двома масивними прямокутними структурами. Кожна з цих прямокутних камер має розмір близько 80 метрів.

Під час нещодавнього брифінгу команда вчених також заявила, що знайшла водну систему під однією з платформ, які ведуть ще глибше під землю. Автори дослідження вважають, що структури під колодязями можуть бути частиною прихованого міста.

Вчені кажуть, що їхня теорія про загублене місто ґрунтується на давньоєгипетських текстах. Так, у розділі 149 Книги мертвих описуються 14 резиденцій міста мертвих.

"У ній описуються певні камери і деякі жителі міста. Ось чому ми читаємо, що, можливо, відкрили Аменті, який описується в давніх текстах. І піраміди нагорі розташовані саме там, де описується в текстах. У текстах говориться, що піраміди були побудовані на вершині міста, запечатуючи його вхід", — кажуть автори дослідження.

Для того, щоб довести правоту своєї теорії, вчені сподіваються отримати дозвіл від єгипетської влади на розкопки плато Гізи.

Нагадаємо, вчені кажуть, що знайшли міфічну бібліотеку втрачених знань під пірамідами Гізи. Група вчених спровокувала скандал, коли заявила, що під пірамідами Гізи нібито виявлено стародавню Мекку.