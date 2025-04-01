Самая странная гробница фараона Древнего Египта: ее форма была связана с солнечным затмением

Исследование древнеегипетских пирамид раскрыло тайну гробницы одного из фараонов Древнего Египта Шепсескафа. Ученые связали необычную форму гробницы с солнечным затмением в 2471 г. до н. э.

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Об этом пишет IFLScience.

Великие пирамиды Гизы были построены во время четвертой династии Древнего Египта, и предназначались они для фараонов Хуфу, Хафра и Менкаура. Древние египтяне верили, что фараонов создал бог Солнца Ра, который также создал самого себя из кургана в форме пирамиды. В это же время, форма пирамиды символизирует лучи света, исходящие от Солнца.

"Хуфу простроил свою пирамиду на плато Гиза, невдалеке от Гелиополя – главного теологического центра культа Ра. Во время строительства его пирамиды использовалось множество отсылок к культу Солнца. Последователи Хуфу – фараоны Джедефра, Хафра, Менкаура, примут суффикс -Ра в своем имени и построят собственные пирамиды также в "поле зрения" Гелиополя.

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После этого, в практике захоронения фараонов произошла внезапная перемена. Когда умер фараон Шепсескаф, который приходился сыном Менкаура, его тело упокоилось в странной формы сооружении на плато к югу от Саккары. Это место было вне поля зрения Гелиополя, а также вдали от любых других пирамид.

Форма самого сооружения совсем не напоминала пирамиду, хотя строение было величественным как внутри, так и снаружи. Гробница Шепсескафа напоминала огромный прямоугольник длиной 99,6 метра и 74,4 метра.

"Беспрецедентная форма гробницы Шепсескафа до сих пор остается загадкой. Существует ряд теорий, но ни одна из них не выглядит убедительно", — говорит археоастроном Джулио Мальи в статье.

Среди существующих догадок имеется идея о том, что эта гробница была резервной, а также Шепсескаф, который правил до 7 лет, мог считаться нелегитимным. Но по словам Магли, ни одна из этих теорий не объясняет такое грандиозное строительство гробницы.

"Ближе всего к реальности идея о том, что Шепсескаф намеренно решил построить такой формы гробницу, чтобы она была непохожа на пирамиды, а также не была связана с культом Солнца", — подчеркивает исследователь.

Такое могло произойти из-за одного астрономического события. Исследователь в своей работы рассчитал путь полного солнечного затмения в изучаемый период. Орбиты Луны и Земли вокруг Солнца хорошо известны, что позволяет нам вычислить, когда они происходили тысячи лет в прошлом или будущем. Но путь полного затмения намного сложнее, поскольку вращение Земли может меняться в ответ на такие факторы, как изменение уровня моря, землетрясения и взаимодействие между Землей и Луной.

Современные вычислительные инструменты все же позволили Магли сделать такой расчет. Оказалось, что 1 апреля 2471 г. до н. э. около 7:59 утра произошло полное затмение, которое по-настоящему потрясло древних египтян.

"Плеяды находились настолько близко к затмившемуся Солнцу, что их можно было хорошо рассмотреть. Впечатляющий вид создавали две планеты Венера и Меркурий, они выстроились в своего рода симметричную конфигурацию вдоль эклиптики, с парой Солнца/Луны в середине. Полное затмение длилось ужасающее количество времени: почти семь минут", — отмечает ученый.

Неизвестно, как отнеслись древние египтяне к такому "знаку свыше". Но странная форма и структура гробницы Шепсескафа может отображать положение небесных тел во время полного затмения. Именно затмение положило начало временного отхода от солнечного культа, господствовавшего в Древнем Египте.

Напомним, ученые рассказали, как выглядели Великие Пирамиды в Гизе сразу после строительства. Египетские пирамиды, поднимающиеся из песков Гизы, свидетельствуют о человеческой изобретательности и инженерной мысли. Возведенные на месте гробниц древних фараонов, эти большие постройки простояли тысячи лет.