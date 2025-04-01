Найдивніша гробниця фараона Стародавнього Єгипту: її форма була пов'язана із сонячним затемненням

Дослідження давньоєгипетських пірамід розкрило таємницю гробниці одного з фараонів Стародавнього Єгипту Шепсескафа. Учені пов'язали незвичайну форму гробниці із сонячним затемненням у 2471 р. до н. е.

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Про це пише IFLScience.

Великі піраміди Гізи були побудовані під час четвертої династії Стародавнього Єгипту, і призначалися вони для фараонів Хуфу, Хафра і Менкаура. Стародавні єгиптяни вірили, що фараонів створив бог Сонця Ра, який також створив самого себе з кургану у формі піраміди. У цей же час, форма піраміди символізує промені світла, що виходять від Сонця.

"Хуфу збудував свою піраміду на плато Гіза, неподалік від Геліополя — головного теологічного центру культу Ра. Під час будівництва його піраміди використовувалося безліч відсилань до культу Сонця. Послідовники Хуфу — фараони Джедефра, Хафра, Менкаура, візьмуть суфікс -Ра у своєму імені і побудують власні піраміди також у "полі зору" Геліополя.

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Після цього, у практиці поховання фараонів сталася раптова зміна. Коли помер фараон Шепсескаф, який доводився сином Менкаура, його тіло спочило в дивної форми споруді на плато на південь від Саккари. Це місце було поза увагою Геліополя, а також далеко від будь-яких інших пірамід.

Форма самої споруди зовсім не нагадувала піраміду, хоча будова була величною як усередині, так і зовні. Гробниця Шепсескафа нагадувала величезний прямокутник завдовжки 99,6 метра і 74,4 метра.

"Безпрецедентна форма гробниці Шепсескафа досі залишається загадкою. Існує низка теорій, але жодна з них не має переконливого вигляду", — говорить археоастроном Джуліо Мальї у статті.

Серед існуючих здогадок є ідея про те, що ця гробниця була резервною, а також Шепсескаф, який правив до 7 років, міг вважатися нелегітимним. Але за словами Маглі, жодна з цих теорій не пояснює таке грандіозне будівництво гробниці.

"Найближче до реальності ідея про те, що Шепсескаф навмисно вирішив збудувати такої форми гробницю, щоб вона була несхожа на піраміди, а також не була пов'язана з культом Сонця", — підкреслює дослідник.

Таке могло статися через одну астрономічну подію. Дослідник у своїй роботи розрахував шлях повного сонячного затемнення в досліджуваний період. Орбіти Місяця і Землі навколо Сонця добре відомі, що дає нам змогу обчислити, коли вони відбувалися тисячі років у минулому або майбутньому. Але шлях повного затемнення набагато складніший, оскільки обертання Землі може змінюватися у відповідь на такі фактори, як зміна рівня моря, землетруси і взаємодія між Землею і Місяцем.

Сучасні обчислювальні інструменти все ж дозволили Маглі зробити такий розрахунок. Виявилося, що 1 квітня 2471 р. до н. е. близько 7:59 ранку відбулося повне затемнення, яке по-справжньому вразило древніх єгиптян.

"Плеяди перебували настільки близько до затьмареного Сонця, що їх можна було добре роздивитися. Вражаючий вигляд створювали дві планети Венера і Меркурій, вони вишикувалися у своєрідну симетричну конфігурацію вздовж екліптики, з парою Сонця/Місяця в середині. Повне затемнення тривало жахливу кількість часу: майже сім хвилин", — зазначає вчений.

Невідомо, як поставилися стародавні єгиптяни до такого "знаку згори". Але дивна форма і структура гробниці Шепсескафа може відображати положення небесних тіл під час повного затемнення. Саме затемнення поклало початок тимчасового відходу від сонячного культу, що панував у Стародавньому Єгипті.

Нагадаємо, вчені розповіли, який вигляд мали Великі Піраміди в Гізі одразу після будівництва. Єгипетські піраміди, що піднімаються з пісків Гізи, свідчать про людську винахідливість та інженерну думку. Зведені на місці гробниць стародавніх фараонів, ці великі споруди простояли тисячі років.