Путь в загробный мир. В Древнем Египте Млечный Путь был богиней: что выяснили ученые (фото)

Ученые создали моделирование внешнего вида нашей галактики таким образом, как бы она выглядела, если на нее смотрели древние египтяне 4000 лет назад.

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В Древнем Египте почитали разные небесные тела, однако роль, которую Млечный Путь играл в их религии, остается плохо изученной египтологами. Согласно новому исследованию, опубликованному в издании Journal of Astronomical History and Heritage, полоса звезд, которую видно ночью могла символизировать богиню и быть путем в загробный мир, пишет IFLScience.

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Наша галактика под названием Млечный Путь выглядит на ночном небе, как длинная полоса из ярких звезд. Авторы исследования изучили роль, которую играл Млечный Путь в религии Древнего Египта и предположили, что наша галактика была связана в представлении древних египтян с богиней Нут.

В древнеегипетской религии Нут представляла собой богиню неба, звезд и вообще Вселенной. Ее часто изображали в виде женщины со звездами по всему телу, которая наклонилась над своим братом, богом Земли Гебом. Основная задача Нут, по мнению древних египтян заключалась в том, чтобы каждый вечер проглатывать Солнце, а каждое утро возвращать его обратно. То же самое касалось и звезд, только в обратном порядке. Авторы исследования решили изучить идею о том, что богиня Нут символизировала собой нашу галактику, и выяснить, действительно ли это так.

Млечный Путь Фото: NASA

Ученые изучили древнеегипетские религиозные тексты, в том числе "Книгу Нут", где основное внимание уделяется движениям Луны, Солнца, планет и звезд. Также авторы использовали моделирование, чтобы выяснить, как бы выглядел Млечный Путь из разных мест Египта 4000 лет назад. Также ученые использовали моделирование для понимания того, как внешний вид нашей галактики менялся бы по мере ее восхода и захода в течение ночи и от одного сезона к другому.

Согласно древним текстам Нут постоянно находится головой на запад, а своей задней частью – на восток. При этом ее руки вытянуты под углом в разных направлениях: правая рука находится на северо-западе, а левая рука — на юго-востоке. Но Млечный Путь в течение года меняет свое положение на небе. Как показало моделирование такое расположение богини Нут соответствует положению нашей галактики на небе в зимнее время.

В древнеегипетской религии Нут представляла собой богиню неба, звезд и вообще Вселенной. Ее часто изображали в виде женщины со звездами по всему телу, которая наклонилась над своим братом, богом Земли Гебом Фото: IFLS

Но дальнейшее изучение египетских текстов показало, что Нут имеет такое положение над Землей, что позволяет ей освещать различные направления Млечного Пути в течение года, а потому можно сказать, что она является символом Млечного Пути у древних египтян.

Богиня Нут также помогала мертвым перейти в загробную жизнь, протягивая руки, чтобы поднять их на небо, где они будут вечно жить среди звезд, которые являлись символом загробной жизни. Ученые считают, что в Древнем Египте наша галактика могла символизировать путь в загробный мир. Представление о Млечном Пути как о переходе между жизнью и загробной жизнью распространена среди других культур Африки.

Данное исследование не претендует на то, чтобы быть полностью окончательным, но дает представление о том, как древние люди воспринимали небесные объекты.

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