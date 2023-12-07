У священных павианов в Древнем Египте была очень тяжелая жизнь: что делали с обезьянами (фото)

В Древнем Египте павианов почитали как олицетворение Тота, бога Луны и мудрости, а также советника бога Солнца Ра.

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Примерно с 9 века до н.э. по 4 век до н.э. древние египтяне создавали мумии разных животных в религиозных целях. Это, например, были крокодилы, быки, кошки и павианы. Как показало исследование 36 мумий павианов, возраст которых от 2500 до 2800 лет, этих священных животных прославляли, но при жизни они страдали от плохих условий содержания в неволе, плохого питания и заболеваний костей из-за недостатка солнечного света. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE, пишет Live Science.

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По словам ученых, павианов почитали как олицетворение Тота, бога луны и мудрости, а также советника бога Солнца Ра. Но из всех священных для древних египтян животных павианов привозили из других регионов Африки, ведь они не являются родным для Египта видом приматов. Из-за этого их содержали в неволе и как показало исследование, в очень плохих условиях.

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Ученые изучили мумии 36 павианов, которые были обнаружены на восточном берегу реки Нил на юге Египта недалеко от Луксора. Мумии были созданы в период между 800 и 500 годами до н.э. Как показало исследование останков павианов, только четверо из них были здоровыми, а остальные имели серьезные дефекты скелета.

Павианов почитали как олицетворение Тота, бога луны и мудрости, а также советника бога Солнца Ра Фото: Wikipedia

Кости имели повреждения, деформации и другие аномалии, которые указывают на то, что павианы страдали от недостатка солнечного света и плохого питания, когда их содержали в неволе.

Ученые изучили мумии 36 павианов, которые были обнаружены на восточном берегу реки Нил на юге Египта недалеко от Луксора Фото: Live Science

По словам ученых, обнаруженные деформации в костях наиболее типичны для рахита, то есть болезни, вызванной хронической нехваткой витамина D. Это могло произойти из-за того, что в местах содержания обезьян было очень мало солнечного света, а также это говорит о плохом питании животных. Павианов можно назвать "хорошими альпинистами", а потому, как считают ученые, обезьян держали в помещениях или вольерах с очень высокими стенами, куда поступало мало света.

Также ученые обнаружили на костях следы переломов, что может говорить о том, что павианов сильно избивали. Когда же эти животные умирали, то их превращали в мумии.

Мумия павиана. По словам ученых, обнаруженные деформации в костях наиболее типичны для рахита, то есть болезни, вызванной хронической нехваткой витамина D Фото: Live Science

Изучение мумий дало ученым представление о том, как обращались с этими привезенными издалека животными и как их содержали до того, как мумифицировать. Но исследование продолжается, чтобы выяснить, чем именно питались в неволе павианы.

ДНК из костей животных поможет узнать, откуда именно привозили в Древний Египет павианов. Хотя предварительный анализ указывает на то, их могли привозить с территорий, где сейчас находятся страны к югу от Египта: Эритрея, Эфиопия и Судан. Хотя существует возможность того, что некоторых павианов, привезенных из других регионов Африки, затем выращивали специально в неволе.

По словам ученых, хотя жизнь священных павианов в неволе была очевидно тяжелой, ученые считают, что намерения древних египтян были благими. Скорее всего, они пытались хорошо заботиться о павианах, но это, должно быть, было нелегко.

Как уже писал Фокус, мумифицированных лягушек хоронили вместе с древними египтянами 3000 лет назад, и историки объяснили почему. В древности египтяне имели довольно необычные верования, и одно из них касалось лягушек.