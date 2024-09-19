Отца Доди Аль-Файеда обвинили в использовании королевского особняка для сексуального насилия

По словам бывших сотрудниц миллиардера, он был совершенно не таким человеком, каким его показали в "Короне".

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Египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, умершего в 2023 году в 94-летнем возрасте, несколько женщин обвинили в изнасилованиях. Некоторые из них имели место на вилле "Виндзор" в Булонском лесу в Париже. Об этом пишет The Sun со ссылкой на новый документальный фильм ВВС под названием "Аль-Файед: Хищник в Harrods".

В частности, лента содержит заявления женщин, работавших в Harrods с конца 1980-х по 2000-е годы. Пять из них заявили, что Аль-Файед старший их изнасиловал, а еще 20 утверждают, что отец Доди Аль-Файеда, последнего любимого мужчины принцессы Дианы, совершил сексуальное насилие над ними в нескольких местах: офисах компании, лондонских апартаментах Аль-Файеда, во время зарубежных поездок. Часто это был отель Ritz в Париже.

Более 20 женщин заявили, что подверглись насилию со стороны египетского миллиардера

Вилла "Виндзор" также фигурирует в их рассказах как место, где совершалось сексуальное насилие. Роскошный особняк с 14 комнатами XIX века был домом короля Эдуарда VIII, после отречения от престола, и его жены Уоллис Симпсон. Роскошная французская недвижимость герцога и герцогини Виндзорских недавно была показана в третьем сезоне сериала "Корона". По сюжету, Мохаммед Аль-Файед покупает французский дом герцога и герцогини Виндзорских после смерти Уоллис Симпсон в 1986 году. В свое время здесь побывали Марлен Дитрих, Аристотель Онассис, Элизабет Тейлор и Ага Хан.

В реальной жизни Аль-Файед взял эту недвижимость в аренду на 50 лет и переименовал ее в виллу "Виндзор" после завершения реставрации стоимостью 10,4 млн фунтов стерлингов в 1990 году.

Одной из тех, кого Мохаммед, по ее словам, изнасиловал на этой вилле, была женщина по имени Джемма, работавшая его личной помощницей с 2007-го по 2009 год. Она рассказала журналистам подробности случившегося.

Другая жертва изнасилования по имени София негодует, что в двух последних сериях "Короны" Аль-Файед старший показан как приятный и общительный человек. Она утверждает, что этот образ далек от истины.

В разговоре с BBC София, которая работала его личным помощником с 1988-го по 1991 год, сказала, что Аль-Файед пытался изнасиловать ее, да еще и не один раз. Одна из таких попыток произошла на вилле "Виндзор".

Вилла Виндзор фигурировала в сериале "Корона"

Говоря о его изображении в "Короне", она подчеркнула:

"Это злит меня, люди не должны помнить его таким. Он был не таким".

В сериале о королевской семье Аль Файед показа вежливым и учтивым

После обвинений против Аль-Файеда универмаг Harrods сделал заявление для BBC:

"Сегодняшний Harrods — это совсем другая организация, нежели та, которой владел и управлял Аль-Файед в период с 1985-го по 2010 год. Это организация, которая стремится поставить благополучие наших сотрудников в центр всего, что мы делаем. С тех пор как в 2023 году появилась новая информация об исторических обвинениях в сексуальном насилии со стороны Аль-Файеда, нашим приоритетом стало урегулирование претензий как можно скорее. Этот процесс по-прежнему доступен для всех нынешних или бывших сотрудников Harrods", – заявили представители.

По их словам, они не в силах изменить прошлое, но полны решимости поступать правильно, а также не допустить ничего подобного в будущем.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри думал об отношениях принцессы Дианы и Доди Аль-Файеда.