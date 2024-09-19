Батька Доді Аль-Фаєда звинуватили у використанні королівського маєтку для сексуального насильства

За словами колишніх співробітниць мільярдера, він був зовсім не такою людиною, якою його показали в "Короні".

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Єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Фаєда, який помер 2023 року в 94-річному віці, кілька жінок звинуватили у зґвалтуваннях. Деякі з них мали місце на віллі "Віндзор" у Булонському лісі в Парижі. Про це пише The Sun із посиланням на новий документальний фільм ВВС під назвою "Аль-Фаєд: Хижак у Harrods".

Зокрема, стрічка містить заяви жінок, які працювали в Harrods з кінця 1980-х до 2000-х років. П'ять із них заявили, що Аль-Фаєд старший їх зґвалтував, а ще 20 стверджують, що батько Доді Аль-Файєда, останнього коханого чоловіка принцеси Діани, вчинив сексуальне насильство над ними в кількох місцях: офісах компанії, лондонських апартаментах Аль-Фаєда, під час закордонних поїздок. Часто це був готель Ritz у Парижі.

Понад 20 жінок заявили, що зазнали насильства з боку єгипетського мільярдера

Вілла "Віндзор" також фігурує в їхніх розповідях як місце, де відбувалося сексуальне насильство. Розкішний особняк із 14 кімнатами XIX століття був будинком короля Едуарда VIII, після зречення від престолу, та його дружини Волліс Сімпсон. Розкішна французька нерухомість герцога і герцогині Віндзорських нещодавно була показана в третьому сезоні серіалу "Корона". За сюжетом, Мохаммед Аль-Фаєд купує французький будинок герцога і герцогині Віндзорських після смерті Волліс Сімпсон 1986 року. Свого часу тут побували Марлен Дітріх, Арістотель Онассіс, Елізабет Тейлор і Ага Хан.

У реальному житті Аль-Фаєд взяв цю нерухомість в оренду на 50 років і перейменував її на віллу "Віндзор" після завершення реставрації вартістю 10,4 млн фунтів стерлінгів 1990-го.

Однією з тих, кого Мохаммед, за її словами, зґвалтував на цій віллі, була жінка на ім'я Джемма, яка працювала його особистою помічницею з 2007-го до 2009 року. Вона розповіла журналістам подробиці того, що сталося.

Інша жертва зґвалтування на ім'я Софія обурюється, що у двох останніх серіях "Корони" Аль-Фаєд старший показаний як приємна і товариська людина. Вона стверджує, що цей образ далекий від істини.

У розмові з BBC Софія, яка працювала його особистим помічником з 1988-го по 1991 рік, сказала, що Аль-Фаєд намагався зґвалтувати її, ще й не один раз. Одна з таких спроб сталася на віллі "Віндзор".

Вілла Віндзор фігурувала в серіалі "Корона"

Говорячи про його зображення в "Короні", вона зауважила:

"Це злить мене, люди не повинні пам'ятати його таким. Він був не таким".

У серіалі про королівську сім'ю Аль Файєд показався ввічливим і чемним

Після звинувачень проти Аль-Фаєда універмаг Harrods зробив заяву для BBC:

"Сьогоднішній Harrods — це зовсім інша організація, ніж та, якою володів і керував Аль-Фаєд у період з 1985-го по 2010 рік. Це організація, яка прагне поставити благополуччя наших співробітників у центр усього, що ми робимо. Відтоді як 2023 року з'явилася нова інформація про історичні звинувачення в сексуальному насильстві з боку Аль-Фаєда, нашим пріоритетом стало врегулювання претензій якомога швидше. Цей процес, як і раніше, доступний для всіх нинішніх або колишніх співробітників Harrods", — заявили представники.

За їхніми словами, вони не в силах змінити минуле, але сповнені рішучості чинити правильно, а також не допустити нічого схожого в майбутньому.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі думав про стосунки принцеси Діани і Доді Аль-Фаєда.