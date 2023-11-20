Стало известно, что принц Гарри думал об отношениях принцессы Дианы и Доди Аль-Файеда

Королевская персона и ее последний избранник погибли в результате автокатастрофы в Париже 31 августа 1997 года.

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Стало известно, что принц Гарри на самом деле думал об отношениях своей матери принцессы Дианы и египетского продюсера Доди Аль-Файеда. Об этом пишет Hello Magazine.

Накануне вышел шестой сезон "Короны", и одна из сюжетных линий сосредоточена на отношениях между покойной Дианой, принцессой Уэльской, и кинопродюсером Доди Аль-Файедом.

В картине от Netflix персонаж принца Уильяма говорит матери, что он считает ее избранника чудаком, и спрашивает ее вместе с принцем Гарри, планируют ли они обручиться, что принцесса Диана резко отрицает.

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На самом деле старший сын покойной Дианы никогда публично не высказывал свое мнение о Доди.

Однако принц Гарри прокомментировал, что он думает об избраннике своей покойной матери.

В мемуарах "Запасной", которые были опубликованы в январе 2023 года, сын короля Чарльза ІІІ упомянул, как он проходил обучение на вертолете Apache.

Мемуары принца Гарри Фото: Getty

"Кружась по Лондону одной ночью, я внезапно ослеп и на полсекунды подумал, что могу упасть в Темзу. Я увидел яркие цвета, преимущественно изумрудно-зеленые, и через несколько секунд понял: кто-то на земле светил на нас лазерной ручкой. Я был дезориентирован. И разъярен. Но я был благодарен за опыт, за практику", — вспоминал муж Меган Маркл.

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед Фото: Getty Images

"Мохамед Аль-Файед подарил нам с Уилли лазерные ручки из Harrods, которыми он владел. Он был отцом парня мамы, так что, возможно, он пытался завоевать наше внимание", — рассказывал герцог Сассекский.

Доди Аль-Файед Фото: Getty Images

Сын покойной принцессы также упомянул ее отношения с Доди, когда он рассказал о проблемах с психическим здоровьем своей жены Меган Маркл в сериале Apple TV+ "Я, которого ты не видишь".

"Она собиралась покончить со своей жизнью... История повторялась. Мою мать преследовали до смерти, когда она имела отношения с человеком, который не был белым, а теперь посмотрите, что произошло. Хотите поговорить о том, что история повторяется? Они не остановятся, пока она не умрет", — рассказывал сын британского короля.

Напомним, в конце августа 2023 года умер отец Доди Аль-Файеда, египетский бизнесмен Мохаммед Аль-Файед.

Также Фокус писал об истории знакомства и отношений принцессы Дианы с Доди Аль-Файедом.