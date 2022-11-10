Последняя любовь. Как принцесса Диана познакомилась с Доди Аль-Файедом

Диана и Доди недолго успели побыть счастливыми и вместе погибли в парижском тоннеле.

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На Netflix состоялась долгожданная премьера пятого сезона исторического драматического сезона "Корона", все 10 эпизодов которого посвящены жизни королевской семьи Великобритании, включая самые трагические события, начиная с раскола в семье принца Чарльза и принцессы Дианы, а также ее встречу с египетским кинопродюсером Доди Аль-Файедом, который стал ее последней любовью и погиб вместе с ней в Париже 31 августа 1997 года.

Диана впервые встретила Доди в 1986 году, когда он играл в поло против ее тогдашнего мужа принца Чарльза. В 1992 году принц и принцесса Уэльские расстались, а в 1996 году официально развелись.

Летом 1997-го, через год после развода, отец Доди, миллиардер Мохамед Аль-Файед, в то время владелец универмага Harrods, пригласил принцессу и ее сыновей принца Уильяма и принца Гарри отдохнуть на своей яхте на юге. Франции. Во время этой поездки, по данным Town & Country, она, как полагают, сблизилась с Доди.

[ + – ] Доди Аль-Файед и принцесса Диана

Во время расследования смерти принцессы в 2008 году кардиохирург Хаснат Хан, с которым Диана якобы встречалась два года, рассказал, что после этого отдыха на яхте принцесса порвала с доктором. Позже из прессы Хан узнал о новом романе матери наследников британского престола, и тем же летом она снова вернулась на яхту Мохамеда без детей.

Впоследствии новая пара была запечатлена целующейся во время плавания у побережья Портофино в Италии. В общей сложности они провели вместе всего несколько дней, прежде, чем совершили свою злополучную поездку в Париж, где остановились в отеле "Ритц", который также принадлежал его отцу.

Доди был старшим из пяти детей Мохамеда, а его мать Самира Хашогги – первой женой бизнесмена. Он учился в престижной швейцарской школе Le Rosey, затем в военной академии Sandhurst в Великобритании и вырос между Парижем, Ривьерой и Каиром.

После службы младшим офицером в лондонских военно-воздушных силах Объединенных Арабских Эмиратов он перешел в киноиндустрию, где помогал снимать такие фильмы, как "Огненные колесницы" (1981) и "Алая буква" (1995). Сообщается, что до Дианы он встречался со многими известными женщинами, включая Джулию Робертс, Брук Шилдс, Вайнону Райдер и Нэнси Синатру.

Напомним, в Букингемском дворце уже прокомментировали новый сезон "Короны", на премьеру которой Элизабет Дебики, исполнительница роли принцессы Дианы пришла, повторив ее образ.