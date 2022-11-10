Остання любов. Як принцеса Діана познайомилася з Доді аль-Файєдом

Діана та Доді недовго встигли побути щасливими і разом загинули у паризькому тунелі.

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На Netflix відбулася довгоочікувана прем'єра п'ятого сезону історичного драматичного сезону "Корона", всі 10 епізодів якого присвячені життю королівської родини Великобританії, включаючи найтрагічніші події, починаючи з розколу в родині принца Чарльза та принцеси Діани, а також її зустріч з єгипетським кінопродюсером Файєдом, який став її останнім коханням і загинув разом із нею в Парижі 31 серпня 1997 року.

Діана вперше зустріла Доді у 1986 році, коли він грав у поло проти її тодішнього чоловіка принца Чарльза. 1992 року принц і принцеса Уельські розійшлися, а 1996 року офіційно розлучилися.

Влітку 1997, через рік після розлучення, батько Доді, мільярдер Мохамед аль-Файєд, на той час власник універмагу Harrods, запросив принцесу та її синів принца Вільяма та принца Гаррі відпочити на своїй яхті на півдні Франції. Під час цієї поїздки, за даними Town & Country, вона, як вважають, зблизилася з Доді.

[ + – ] Доді аль-Файєд і принцеса Діана

Під час розслідування смерті принцеси 2008 року кардіохірург Хаснат Хан, з яким Діана нібито зустрічалася два роки, розповів, що після цього відпочинку на яхті принцеса порвала з лікарем. Пізніше з преси Хан дізнався про новий роман матері спадкоємців британського престолу, і того ж літа вона знову повернулася на яхту Мохамеда без дітей.

Згодом нову пару сфотографували під час плавання біля узбережжя Портофіно в Італії. Загалом вони провели разом кілька днів, перш ніж здійснили свою нещасливу поїздку до Парижа, де зупинилися в готелі "Рітц", який також належав його батькові.

Доді був старшим із п'яти дітей Мохамеда, а його мати Саміра Хашоггі — першою дружиною бізнесмена. Він навчався у престижній швейцарській школі Le Rosey, потім у військовій академії Sandhurst у Великій Британії і виріс між Парижем, Рів'єрою та Каїром.

Після служби молодшим офіцером у лондонських військово-повітряних силах Об'єднаних Арабських Еміратів він перейшов у кіноіндустрію, де допомагав знімати такі фільми, як "Вогняні колісниці" (1981) та "Червона буква" (1995). Повідомляється, що до Діани він зустрічався з багатьма відомими жінками, включаючи Джулію Робертс, Брук Шилдс, Вайнону Райдер та Ненсі Сінатру.

Нагадаємо, у Букінгемському палаці вже прокоментували новий сезон "Корони", на прем'єру якої Елізабет Дебікі, виконавиця ролі принцеси Діани прийшла, повторивши її образ.