Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани з'явилася на прем'єрі "Корони"

Актриса з'явилася на червоній доріжці у кастомній вечірній сукні від Dior

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У Лондоні відбулася прем'єра п'ятого сезону серіалу "Корона". І головною зіркою події стала Елізабет Дебікі, яка виконала в серіалі роль принцеси Діани. Про це пише Daily Mail.

Вона з'явилася на червоній доріжці в образі своєї героїні, в чорній вечірній сукні від Dior, схожої на фасон з тими, які носила Леді Ді. Образ Дебікі доповнила золотими браслетами.

[ + – ] Елізабет Дебікі на прем'єрі "Корони" Фото: Getty Images

На червоній доріжці до неї приєдналися Домінік Вест (принц Чарльз), Імельда Стонтон (королева Єлизавета), Джилліан Андерсон (Маргарет Тетчер), Клаудія Гаррісон (принцеса Анна), Олівія Вільямс (Камілла Паркер-Боулз) діти-актори Тімоті Самбор, 12 років, і Тедді Гоулі, 7 років, які зіграли принца Вільяма та принца Гаррі.

[ + – ] Елізабет Дебікі на прем'єрі "Корони"

Нагадаємо, у п'ятому сезоні серіалу "Корона" від Netflix буде показана сімейна драма принца Чарльз та принцеси Діани та події, які призвели до їхнього розлучення.

У сезоні буде 10 серій. І, серед іншого, там покажуть важливі події, що відбувалися із королівською родиною Великобританії у 1990-ті роки. Такі як пожежа у Віндзорському замку та скандальне інтерв'ю принцеси Діани BBC Panorama, де вона обговорювала свій шлюб та розлучення з принцом Чарльзом.

[ + – ] Прем'єра п'ятого сезону "Корони"

Новий сезон серіалу "Корона" стане першим, який вийде в ефір після смерті королеви Єлизавети ІІ 8 вересня.

Але смерть принцеси Діани покажуть лише в останньому, шостому сезоні, причому спочатку продюсери говорили, що фатальну аварію не показуватимуть. Але днями у Барселоні та Парижі пройшли зйомки, які свідчать про інше.

Брат принцеси Діани, граф Спенсер явно був обурений планами Netflix, й такий спосіб нагадати про трагічну загибель Діани. Він опублікував фото їхнього родового маєтку, показавши храм, споруджений його предком, у якому відвідувачі залишають букети та посвячення принцесі. Діана, як відомо, похована на острові у маєтку Спенсерів. І доступу туристам туди немає.