Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани з'явилася на прем'єрі "Корони"
Актриса з'явилася на червоній доріжці у кастомній вечірній сукні від Dior
У Лондоні відбулася прем'єра п'ятого сезону серіалу "Корона". І головною зіркою події стала Елізабет Дебікі, яка виконала в серіалі роль принцеси Діани. Про це пише Daily Mail.
Вона з'явилася на червоній доріжці в образі своєї героїні, в чорній вечірній сукні від Dior, схожої на фасон з тими, які носила Леді Ді. Образ Дебікі доповнила золотими браслетами.
На червоній доріжці до неї приєдналися Домінік Вест (принц Чарльз), Імельда Стонтон (королева Єлизавета), Джилліан Андерсон (Маргарет Тетчер), Клаудія Гаррісон (принцеса Анна), Олівія Вільямс (Камілла Паркер-Боулз) діти-актори Тімоті Самбор, 12 років, і Тедді Гоулі, 7 років, які зіграли принца Вільяма та принца Гаррі.
Нагадаємо, у п'ятому сезоні серіалу "Корона" від Netflix буде показана сімейна драма принца Чарльз та принцеси Діани та події, які призвели до їхнього розлучення.
У сезоні буде 10 серій. І, серед іншого, там покажуть важливі події, що відбувалися із королівською родиною Великобританії у 1990-ті роки. Такі як пожежа у Віндзорському замку та скандальне інтерв'ю принцеси Діани BBC Panorama, де вона обговорювала свій шлюб та розлучення з принцом Чарльзом.
Новий сезон серіалу "Корона" стане першим, який вийде в ефір після смерті королеви Єлизавети ІІ 8 вересня.
Але смерть принцеси Діани покажуть лише в останньому, шостому сезоні, причому спочатку продюсери говорили, що фатальну аварію не показуватимуть. Але днями у Барселоні та Парижі пройшли зйомки, які свідчать про інше.
Брат принцеси Діани, граф Спенсер явно був обурений планами Netflix, й такий спосіб нагадати про трагічну загибель Діани. Він опублікував фото їхнього родового маєтку, показавши храм, споруджений його предком, у якому відвідувачі залишають букети та посвячення принцесі. Діана, як відомо, похована на острові у маєтку Спенсерів. І доступу туристам туди немає.