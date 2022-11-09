Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы появилась на премьере "Короны"

Актриса появилась на красной дорожке в кастомном вечернем платье от Dior

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В Лондоне состоялась премьера пятого сезона сериала "Корона". И главной звездой события стала Элизабет Дебики, исполнившая в сериале роль принцессы Дианы. Об этом пишет Daily Mail.

Она появилась на красной дорожке в образе своей героини, в черном вечернем платье от Dior, схожего по фасону с теми, которые носила Леди Ди. Образ Дебики дополнила золотыми браслетами.

[ + – ] Элизабет Дебики на премьере "Короны" Фото: Getty Images

На красной дорожке к ней присоединились Доминик Уэст (принц Чарльз), Имельда Стонтон (королева Елизавета), Джиллиан Андерсон (Маргарет Тэтчер), Клаудия Харрисон (принцеса Анна), Оливия Уильямс (Камилла Паркер-Боулз), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет) и дети-актеры Тимоти Самбор, 12 лет, и Тедди Хоули, 7 лет, которые сыграли принца Уильяма и принца Гарри.

[ + – ] Элизабет Дебики на премьере "Короны"

Напомним, в пятом сезоне сериала "Корона" от Netflix будет показана семейная драма принца Чарльз и принцессы Дианы и события, которые привели к их разводу.

В сезоне будет 10 серий. И, среди прочего, там покажут важные события, которые происходили с королевской семьей Великобритании в 1990-е годы. Такие как пожар в Виндзорском замке и скандальное интервью принцессы Дианы BBC Panorama, где она обсуждала свой брак и разлуку с принцем Чарльзом.

[ + – ] Премьера пятого сезона "Короны"

Новый сезон сериала "Корона" станет первым, который выйдет в эфир после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября.

Но смерть принцессы Дианы покажут только в последнем, шестом сезоне, причем изначально продюсеры говорили, что роковую аварию показывать не будут. Но на днях в Барселоне и Париже прошли съемки, которые свидетельствуют об обратном.

Брат принцессы Дианы, граф Спенсер явно был возмущен планами Netflix таким образом напомнить о трагической гибели Дианы. Он опубликовал фото их родового поместья, показав храм, воздвигнутый его предком, в котором посетители оставляют букеты и посвящения принцессе. Диана, как известно, похоронена на острове в поместье Спенсеров. И доступа туристам туда нет.