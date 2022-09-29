У Букінгемському палаці прокоментували новий сезон серіалу "Корона"

У новому сезоні покажуть розлучення короля Карла ІІІ та принцеси Діани.

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Букінгемський палац випустив офіційну заяву щодо нових серій скандального серіалу "Корона" про життя членів сучасної королівської родини Великобританії. Про це пише Marie Claire.

Нещодавній випуск тизеру нового сезону серіалу спонукав представників Букінгемського палацу випустити заяву щодо нових серій картини, у яких покажуть останні дні леді Ді та її розлучення з принцом Чарльзом (королем Карлом ІІІ).

Як повідомляється, що друг новоспеченого британського короля Карла ІІІ сказав, що шоу було "експлуатаційним" і що Netflix "не соромиться зловживати репутацією людей", а джерело зазначило: "Люди забувають про те, що існують справжні люди та реальне життя".

Зокрема журналісти поспілкувалися з високопоставленим королівським джерелом, яке підкреслило, що "Корона" — це "драма, а не документальний фільм", сподіваючись, що шанувальники зможуть відрізнити їх.

[ + – ] Принцеса Діана у серіалі "Корона" Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

У новому трейлері показано, як читач новин повідомляє про розлучення принца Чарльза та принцеси Діани. За даними видання, члени королівської родини стурбовані тим, що зображення введе в оману королівських шанувальників.

Коли королева Єлизавета ІІ померла, продюсер скандальної картини Пітер Морган сказав: "Корона — це її любовний лист. Мені поки нічого додати, лише тиша та повага. Я сподіваюся, що ми також припинимо зйомки з поваги".

З 2016 року картина "Корона" захоплює шанувальників членів сучасної британської монархії. Серіал навіть дивилася сама покійна королева Єлизавета ІІ.

П’ятий сезон серіалу повинен вийти в ефір у листопаді 2022.

Нагадаємо, з'явилися перші кадри нового сезону "Корони".

Також Фокус писав про те, що королева Єлизавета була фанаткою серіалу про себе та свою родину.