В Букингемском дворце прокомментировали новый сезон сериала "Корона"

В новом сезоне покажут развод короля Карла ІІІ и принцессы Дианы.

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Букингемский дворец выпустил официальное заявление по поводу новых серий скандального сериала "Корона" о жизни членов современной королевской семьи Великобритании. Об этом пишет Marie Claire.

Недавний выпуск тизера нового сезона сериала побудил представителей Букингемского дворца выпустить заявление по поводу новых серий картины, в которых покажут последние дни леди Ди и ее развод с принцем Чарльзом (королем Карлом III).

Как сообщается, друг новоиспеченного британского короля Карла ІІІ сказал, что шоу было "эксплуатационным" и что Netflix "не стесняется злоупотреблять репутацией людей", а источник отметил: "Люди забывают о том, что существуют настоящие люди и реальная жизнь".

В частности, журналисты пообщались с высокопоставленным королевским источником, который подчеркнул, что "Корона" — это "драма, а не документальный фильм", надеясь, что поклонники смогут отличить их.

[ + – ] Принцесса Диана в сериале "Корона" Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

В новом трейлере показано, как читатель новостей сообщает о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы. По данным издания, члены королевской семьи озабочены тем, что изображение введет в заблуждение королевских поклонников.

Когда королева Елизавета II умерла, продюсер скандальной картины Питер Морган сказал: "Корона — это ее любовное письмо. Мне пока нечего добавить, только тишина и уважение. Я надеюсь, что мы прекратим съемки из уважения".

С 2016 года картина "Корона" увлекает поклонников членов современной британской монархии. Сериал даже смотрела сама покойная королева Елизавета II.

Пятый сезон сериала должен выйти в эфир в ноябре 2022.

Напомним, появились первые кадры нового сезона "Короны".

Также Фокус писал о том, что королева Елизавета была фанаткой сериала о себе и своей семье.