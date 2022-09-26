Первые кадры пятого сезона "Короны" попали в Сеть (видео)

В новом сезоне "Короны" покажут "тотальную войну" принцессы Дианы и ее супруга.

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9 ноября Netflix начинает показ пятого сезона нашумевшего сериала о жизни монаршей семьи Великобритании "Корона", и в Сети уже появился первый тизер долгожданной премьеры, показанный на фан-мероприятии Netflix Tudum.

В кадре – принцесса Уэльская и ее супруг, принц Чарльз, ныне король Карл III, которіе готовятся к телевизионному интервью.

"Букингемский дворец делает заявление: "Принц и принцесса Уэльские с сожалением разводятся"", – слышен за кадром голос. Крупным планом показаны руки Чарльза и Дианы, затем лица, поскольку в других отчетах описывается "шум в Британии после того, как принц Чарльз обнажил свою душу перед нацией, но принцесса Уэльская отодвинула на задний план своего мужа". Затем видно, как Чарльзу и Диане делают прически и макияж, когда они готовятся к своим отдельным интервью.

В новом сезоне авторы сериала покажу "тотальную войну" между Дианой и ее неверным супругом в 90-ых годах прошлого века. Доминик Уэст играет будущего монарха, а Элизабет Дебики – роль покойной принцессы Уэльской. Образ королевы Елизаветы II воплотила Имельда Стонтон, а ее мужа принца Филиппа сыграл Джонатан Прайс.

В настоящее время полным ходом идут съемки последнего, шестого, сезона "Короны", которые были приостановлены из-за смерти королевы. Уже найдены актеры на роль принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Напомним, покойная королева Великобритании оказалась поклонницей этого сериала, а вот ее супруг его не смотрел.