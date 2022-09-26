Перші кадри п'ятого сезону "Корони" потрапили в мережу (відео)

У новому сезоні "Корони" покажуть "тотальну війну" принцеси Діани та її чоловіка.

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9 листопада Netflix розпочинає показ п'ятого сезону гучного серіалу про життя монаршої родини Великобританії "Корона", і в мережі вже з'явився перший тизер довгоочікуваної прем'єри, показаний на фан-заході Netflix Tudum.

У кадрі — принцеса Вельська та її чоловік, принц Чарльз, нині король Карл III, які готуються до телевізійного інтерв'ю.

"Букінгемський палац робить заяву: "Принц і принцеса Вельські з жалем розлучаються", — чути за кадром голос. Крупним планом показані руки Чарльза та Діани, потім обличчя, оскільки в інших звітах описується "шум у Британії після того, як принц Чарльз оголив свою душу перед нацією, але принцеса Вельська відсунула на задній план свого чоловіка". Потім видно, як Чарльзу й Діані роблять зачіски та макіяж, коли вони готуються до своїх окремих інтерв'ю.

У новому сезоні автори серіалу покажу "тотальну війну" між Діаною та її невірним чоловіком у 90-х роках минулого століття. Домінік Вест грає майбутнього монарха, а Елізабет Дебікі — роль покійної принцеси Вельської. Образ королеви Єлизавети II втілила Імельда Стонтон, а її чоловіка принца Філіпа зіграв Джонатан Прайс.

Зараз повним ходом ідуть зйомки останнього, шостого сезону "Корони", які були призупинені через смерть королеви. Вже знайдені актори на роль принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, покійна королева Великобританії виявилася шанувальницею цього серіалу, а ось її чоловік його не дивився.