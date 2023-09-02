Обвинял Елизавету II: умер Мохаммед аль-Файед, чей сын погиб вместе с принцессой Дианой

Мохаммед аль-Файед умер почти день-в-день с событиями, которые отобрали у него сына. 94-летнего мужчины не стало 30 августа 2023 года, а его сын погиб 31 августа, но 26 лет назад.

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В Великобритании умер Мохамед аль-Файед, отец Доди аль-Файеда, который погиб в одном авто с Дианой, принцессой Уэльской. Мужчина был одним из самых богатых людей страны и пытался выяснить причину автокатастрофы. Об этом пишет агентство BBC.

Египетско-британский бизнесмен Мохаммед аль-Файед умер в своем имении в Британии в возрасте 94 лет. Смерть наступила 30 августа 2023 года, указывает BBC. Мужчина родился в Египте, построил ряд компаний на Востоке и в 70-х гг. стал британским гражданином. В 2013 году его состояние достигло 1,4 млрд долл. Он был владельцем футбольного клуба "Фулхэм" и в свое время дружил американским поп-исполнителем Майклом Джексоном.

После гибели сына Доди аль-Файеда бизнесмен не согласился с выводами полиции и судей, которые уверяли, что произошел несчастный случай. По его мнению, к смерти Доди и его подруги принцессы Дианы была причастна королева Великобритании Елизавета II. Впрочем, после ряда судебных разбирательств он прекратил искать доказательства в поддержку своей версии. В частности, в 2008 году заявил: "Достаточно. Я оставляю возмездие Всевышнему. Но сам я больше ничего делать не буду".

Смерть принцессы Дианы: детали

Диана, принцесса Уэльская и экс-супруга нынешнего короля Великобритании Чарльза III, погибла 31 августа 1997 года. На момент смерти она находилась в авто вместе с другом и, как утверждали, партнером Доди аль-Файедом. Авто перевернулось в одном из тоннелей в Париже — оба пассажира погибли. Официальный вывод и британского, и французского суда — "смерть в результате неосторожности". В частности, в ходе расследования стало известно, что водитель авто был пьян и несся на скорости 105 км/ч, пытаясь оторваться от преследования папарацци.

Между тем Мухаммед аль-Фаед предполагал, что за событиями стояла королевская семья Британии. По его мнению, в Вестминстере не желали видеть мужчину азиатского происхождения, который бы стал отчимом наследникам престола.

Принцесса Диана и Доди аль-Фаед Фото: Из открытых источников

Напоминаем, 31 августа была годовщина смерти принцессы Дианы. В этот день СМИ отметили, что жена сына Дианы — Кейт Мидлтон — выбирает одежду в стиле, который похож на наряд умершей принцессы. Кроме того, некоторые детали отношений в королевской семье открыл дворецкий, с которым пообщались журналисты. По его словам, сыновья принцессы — Уильям и Гарри — враждовали. И единственный человек, способный их помирить, была Диана.