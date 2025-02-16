Темна гра влади: найкращі політичні серіали на Netflix (відео)

Закулісся великої політики сповнене інтриг, підступу та боротьби за владу. Netflix пропонує захопливі серіали, що розкривають таємниці світових лідерів та дипломатів.

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Політичні інтриги, змови, підступні маневри та жорстокі ігри за владу – усе це робить політичні серіали захопливими та напруженими. Netflix пропонує чимало драм, трилерів і навіть сатир, що дозволяють зазирнути за лаштунки великої політики. Від боротьби за трон у британській монархії до кулуарних ігор у коридорах влади США – Фокус пропонує добірку кращих політичних серіалів, які варто подивитися взимку.

"Картковий будинок"

Американський політичний трилер, що розповідає про конгресмена Френка Андервуда, який, використовуючи маніпуляції та інтриги, прагне здобути найвищу посаду в країні. Серіал отримав визнання критиків за глибокий сюжет та майстерну акторську гру.

Рейтинг IMDb: 8.6/10.

Трейлер серіалу "Картковий будинок"

"Корона"

Біографічна драма, яка досліджує правління королеви Єлизавети II від її молодих років до ХХІ століття. Серіал відзначається високою якістю виробництва та детальним відтворенням історичних подій.

Рейтинг IMDb: 8.6/10.

Трейлер серіалу "Корона"

"Дипломатка"

Драматичний політичний трилер, що розповідає про новопризначену амбасадорку США у Великій Британії, яка стикається з міжнародною кризою та особистими викликами. Серіал отримав схвальні відгуки за напружений сюжет та глибоких персонажів.

Рейтинг IMDb: 8.0/10.

Трейлер серіалу "Дипломатка"

"Медічі: Правителі Флоренції"

Історична драма, що розповідає про впливову родину Медічі в Італії епохи Відродження. Серіал досліджує їхній вплив на політику, мистецтво та культуру того часу.

Рейтинг IMDb: 7.8/10.

Трейлер серіалу "Медічі: Правителі Флоренції"

"Марсель"

Картина є оригінальним французьким політичним трилером від Netflix. Сюжет зосереджується на боротьбі за владу в місті Марсель, де мер, який обіймав посаду протягом 25 років, стикається з амбіціями свого протеже.

Рейтинг IMDb: 6.8/10.

Трейлер серіалу "Марсель"

Нагадаємо, українці гідно оцінили повернення "Шрека" на Netflix.

Також Фокус писав про критику фільму "Типу вагітна".