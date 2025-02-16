Темная игра власти: лучшие политические сериалы на Netflix (видео)

Закулисье большой политики полно интриг, коварства и борьбы за власть. Netflix предлагает захватывающие сериалы, раскрывающие тайны мировых лидеров и дипломатов.

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Политические интриги, заговоры, коварные маневры и жестокие игры за власть — все это делает политические сериалы увлекательными и напряженными. Netflix предлагает немало драм, триллеров и даже сатир, позволяющих заглянуть за кулисы большой политики. От борьбы за трон в британской монархии до кулуарных игр в коридорах власти США — Фокус предлагает подборку лучших политических сериалов, которые стоит посмотреть зимой.

"Карточный домик"

Американский политический триллер, рассказывающий о конгрессмене Фрэнке Андервуде, который, используя манипуляции и интриги, стремится получить высший пост в стране. Сериал получил признание критиков за глубокий сюжет и мастерскую актерскую игру.

Рейтинг IMDb: 8.6/10.

Трейлер сериала "Карточный домик"

"Корона"

Биографическая драма, которая исследует правление королевы Елизаветы II от ее молодых лет до XXI века. Сериал отличается высоким качеством производства и детальным воспроизведением исторических событий.

Рейтинг IMDb: 8.6/10.

Трейлер сериала "Корона"

"Дипломатка"

Драматический политический триллер, рассказывающий о новоназначенном амбассадоре США в Великобритании, которая сталкивается с международным кризисом и личными вызовами. Сериал получил положительные отзывы за напряженный сюжет и глубоких персонажей.

Рейтинг IMDb: 8.0/10.

Трейлер сериала "Дипломатка"

"Медичи: Правители Флоренции"

Историческая драма, рассказывающая о влиятельной семье Медичи в Италии эпохи Возрождения. Сериал исследует их влияние на политику, искусство и культуру того времени.

Рейтинг IMDb: 7.8/10.

Трейлер сериала "Медичи: Правители Флоренции"

"Марсель"

Картина является оригинальным французским политическим триллером от Netflix. Сюжет сосредотачивается на борьбе за власть в городе Марсель, где мэр, занимавший должность в течение 25 лет, сталкивается с амбициями своего протеже.

Рейтинг IMDb: 6.8/10.

Трейлер сериала "Марсель"

Напомним, украинцы по достоинству оценили возвращение "Шрека" на Netflix.

Также Фокус писал о критике фильма "Типа беременна".