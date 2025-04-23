Показали нацистські жести: на Харківщині підлітки осквернили меморіал жертвам Голокосту

У Харківській області троє підлітків показували жести, що асоціюються з нацистським режимом, на меморіалі жертвам Голокосту в Дробицькому Яру. Світлини поширилися в місцевих пабліках.

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Фото 20 квітня опублікував місцевий Telegram-канал.

Поліція розшукує неповнолітніх, що осквернили меморіал жертвам Голокосту в Харківській області Фото: t.me / huyovy_kharkiv

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував інцидент дописом у Telegram-каналі.

"Дробицький Яр — це не просто місце. Це рана Харкова. Це тиша, яка кричить про біль тисяч невинних життів. І коли я бачу фото, на якому троє молодиків зухвало знущаються з пам’яті жертв Голокосту — я обурений. Глибоко. Особисто", — написав посадовець.

Він назвав інцидент свідомою наругою над пам'яттю та над людяністю й закликав правоохоронців знайти підлітків.

"Ми живемо не століття тому. Ми — у 2025 році, у місті, яке воює за свободу. За гідність. За право бути людьми. І будь-яка тінь свастики — у Харкові буде розтоптана", — додав Терехов.

В Об'єднаній єврейській общині України також відреагували на світлини та закликали притягти підлітків до відповідальності. В громадській організації нагадали, що в роки Другої світової війни на місці меморіалу було розстріляно понад 17 тисяч євреїв.

Поліція розшукує трьох підлітків, що осквернили меморіал жертвам Голкосту на Харківщині Фото: t.me/hueviykharkov

Підлітки осквернили меморіал жертвам Голокосту: розпочато розслідування

Відділ комунікації поліції Харківської області 23 квітня повідомив, що за фактом дій неповнолітніх на меморіалі Дробицький Яр розпочато досудове розслідування.

"Невідомі опублікували світлини, на якій вони на місці пам’яті жертвам Голокосту показували нацистські жести", — зазначили в поліції.

Повідомляється, що розслідування порушено за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Стаття передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 квітня поліція Києва повідомила про затримання підлітків, які сильно побили військового в районі Гідропарку. За даними правоохоронців, неповнолітні спровокували конфлікт, повалили чоловіка на землю та завдавали ударів руками та ногами.

14 квітня ЗМІ писали, що у Львівській області засудили школярку за побиття людини з інвалідністю.