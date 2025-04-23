Показали нацистские жесты: на Харьковщине подростки осквернили мемориал жертвам Холокоста

В Харьковской области трое подростков показывали жесты, ассоциирующиеся с нацистским режимом, на мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яру. Фотографии распространились в местных пабликах.

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Фото 20 апреля опубликовал местный Telegram-канал.

Полиция разыскивает несовершеннолетних, осквернивших мемориал жертвам Холокоста в Харьковской области Фото: t.me / huyovy_kharkiv

Городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал инцидент сообщением в Telegram-канале.

"Дробицкий Яр — это не просто место. Это рана Харькова. Это тишина, которая кричит о боли тысяч невинных жизней. И когда я вижу фото, на котором трое парней дерзко издеваются над памятью жертв Холокоста — я возмущен. Глубоко. Лично", — написал чиновник.

Он назвал инцидент сознательным надругательством над памятью и над человечностью и призвал правоохранителей найти подростков.

"Мы живем не столетие назад. Мы — в 2025 году, в городе, который воюет за свободу. За достоинство. За право быть людьми. И любая тень свастики — в Харькове будет растоптана", — добавил Терехов.

В Объединенной еврейской общине Украины также отреагировали на фотографии и призвали привлечь подростков к ответственности. В общественной организации напомнили, что в годы Второй мировой войны на месте мемориала было расстреляно более 17 тысяч евреев.

Полиция разыскивает трех подростков, осквернивших мемориал жертвам Холокоста на Харьковщине Фото: t.me/hueviykharkov

Подростки осквернили мемориал жертвам Холокоста: начато расследование

Отдел коммуникации полиции Харьковской области 23 апреля сообщил, что по факту действий несовершеннолетних на мемориале Дробицкий Яр начато досудебное расследование.

"Неизвестные опубликовали фотографии, на которой они на месте памяти жертвам Холокоста показывали нацистские жесты", — отметили в полиции.

Сообщается, что расследование возбуждено по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 18 апреля полиция Киева сообщила о задержании подростков, которые сильно избили военного в районе Гидропарка. По данным правоохранителей, несовершеннолетние спровоцировали конфликт, повалили мужчину на землю и наносили удары руками и ногами.

14 апреля СМИ писали, что во Львовской области осудили школьницу за избиение человека с инвалидностью.