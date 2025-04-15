Українка Адріана Пущак стала Miss Petite Universe USA 2025 (відео)

Адріана Пущак, уродженка Дрогобича, яка 2022 року переїхала до США, рятуючись від війни, удостоїлася титулу "Miss Petite Universe USA 2025", ставши першою українкою, яка завоювала головну корону у своїй категорії на престижному міжнародному конкурсі краси "Ms/Mrs Universe Pageant".

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Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Фінал конкурсу відбувся в Лас-Вегасі, штат Невада, і тривав чотири дні — з 9 по 12 квітня. Участь у ньому взяли фіналістки з усіх куточків США, які змагалися в чотирьох конкурсних етапах, демонструючи не лише зовнішню привабливість, а й харизму, акторську майстерність, цінності та внутрішню силу. Адріана представляла штат Іллінойс.

"Я стала Miss Petite Universe USA 2025. (так, я — Міс США!) Ще рік тому я навіть не могла уявити, що вийду на сцену конкурсу краси в Америці, а сьогодні тримаю в руках головну корону своєї категорії — Miss Petite University USA, де змагаються неймовірні жінки 30+ зростом до 167 см. Ця перемога — про те, що ніколи не пізно. Що з будь-якого зросту можна піднятися до найвищої вершини. Серед 30 фіналісток я також увійшла в топ-3 народних улюблениць конкурсу. Для мене це особливий момент — відчути підтримку людей, які віддали мені свій голос. Це безцінно", — йдеться в публікації.

Адріана додала, що брала участь у боротьбі за титул "Miss USA University".

"Там змагалися всі: незалежно від віку, категорії, зросту чи титулу — і тут я отримала статус 1-ша віце-міс".

Дівчина подякувала за підтримку всім, хто вболівав за неї, а також своїм батькам, опублікувавши пост розмови з рідними людьми.

У США, куди Пущак полетіла з донькою Ванессою, вона з нуля почала нове життя. Українка відкрила власну справу в б'юті-індустрії та стала активною частиною української діаспори. За її словами, вона мріє надихати інших жінок вірити в себе і будувати своє майбутнє з гідністю та любов'ю до себе.

Королева краси поділилася відео, де вона приміряє на доньку свою корону.

"Передаю не просто корону — передаю віру в себе. Я хочу, щоб моя донька росла з думкою, що немає нічого неможливого. Що дівчинка з мрією — це сила. Мої перемоги — не тільки про мене. Це приклад, це шлях, це доказ того, що наші діти виростають такими, якими вони бачать нас. Тому я хочу, щоб вона бачила в мені не ідеальну, а справжню. Сильну. Таку, що не здалася. Таку, що повірила в себе. Бо найбільша спадщина, яку ми можемо дати своїм дітям, — це віра в себе і в те, що світ чекає на їхнє світло", — написала Пущак. Її доньці в травні виповниться дев'ять років.

У найближчих планах Адріани — менторство, мотиваційні виступи та соціальні ініціативи для жінок, які шукають своє місце у світі.

Раніше Фокус писав, що українка Вікторія Ошур увійшла до п'ятірки найкрасивіших учасниць конкурсу "Міс Планета 2024".