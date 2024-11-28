Українка Вікторія Ошур увійшла до п'ятірки найкрасивіших учасниць конкурсу "Міс Планета 2024"

Вікторія Ошур стала третьою віцеміс конкурсу та здобула спеціальну нагороду в Гранд-фіналі.

Напередодні в Камбоджі відгримів конкурс "Міс Планета 2024", де українка Вікторія Ошур потрапила до п'ятірки найкращих і виборола спеціальну нагороду. Про це йдеться на сторінці Вікторії в Instagram, а також в акаунті конкурсу.

Дівчина з Івано-Франківська, яка представляла Україну, увійшла до п'ятірки найкрасивіших конкурсанток, посівши четверте місце і ставши третьою віцеміс. Друге місце — у красуні з Люксембургу, третє — у представниці Таїланду, а п'яте — у філіппінки.

Вікторія — третя віцеміс

Вікторія також була відзначена на Гранд-фіналі спеціальною нагородою "Міс Ідеальне Волосся", за що отримала стрічку і грошовий приз.

Вікторія Ошур отримала титул "Міс Ідеальне Волосся"

Під час демонстрації національних костюмів Ошур вийшла на сцену в комбінезоні тілесного кольору, прикрашеному паєтками та яскравими квітами соняшника. На ній був жовтий вінок.

Національний костюм українки був яскравим і ефектним

Перемогу в конкурсі на найкращий національний костюм здобула учасниця з Філіппін, а переможницею дефіле в купальниках стала американка.

Про Вікторію Ошур інформації не дуже багато. Як пише ресурс "Хочу", дівчина народилася 12 липня. Рік народження і її вік невідомі. Шість років тому вона закінчила навчання в Українській академії лідерства, після чого стала студенткою Українського Католицького Університету і почала вивчати філософію та богослов'я.

З 2022 року в акаунті дівчини почали часто з'являтися фото з ОАЕ. Вона працює моделлю і бере участь у показах.

Ошур цікавиться культурами різних народів, любить вивчати іноземні мови та багато часу приділяє розвитку емоційного інтелекту. Крім того, вона дуже спортивна. Вікторія захоплюється скандинавською ходьбою, сквошем і є завсідником тренажерного залу.

Повертаючись до конкурсу "Міс Планета 2024", додамо, що корону переможниці отримала представниця Об'єднаних Арабських Еміратів, пластичний хірург Махра Лутфрі, яка обійшла 59 претенденток. Лутфрі здобула визнання не лише як переможниця конкурсу, а й як володарка титулу "Міс Планета Соціальні мережі". У межах конкурсу вона презентувала свою роботу з дослідження стовбурових клітин рослин, орієнтовану на регенерацію та покращення екологічної стійкості. Її досягнення в науці стали важливою частиною загального посилу конкурсу.

Махра Лутфрі — переможниця конкурсу "Міс Планета 2024"

Раніше Фокус писав, що Росію не допустили до участі в конкурсі краси "Міс Світу" після булінгу українки на "Міс Європа".