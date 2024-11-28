Украинка Виктория Ошур вошла в пятерку самых красивых участниц конкурса "Мисс Планета 2024"

Виктория Ошур стала третьей вице-мисс конкурса и получила специальную награду в Гранд-финале.

Накануне в Камбодже отгремел конкурс "Мисс Планета 2024", где украинка Виктория Ошур попала в пятерку лучших и завоевала специальную награду. Об этом говорится на странице Виктории в Instagram, а также в аккаунте конкурса.

Девушка из Ивано-Франковска, представлявшая Украину, вошла в пятерку самых красивых конкурсанток, заняв четвертое место и став третьей вице-мисс. Второе место — у красавицы из Люксембурга, третье — у представительницы Таиланда, а пятое — у филиппинки.

Виктория – третья вице-мисс

Виктория также была отмечена на Гранд-финале специальной наградой "Мисс Идеальные Волосы", за что получила ленту и денежный приз.

Виктория Ошур получила титул "Мисс Идеальные Волосы"

Во время демонстрации национальных костюмов Ошур вышла на сцену в комбинезоне телесного цвета, украшенном пайетками и яркими цветами подсолнуха. На ней был желтый венок.

Национальный костюм украинки был ярким и эффектным

Победу в конкурсе на лучший национальный костюм одержала участница из Филиппин, а победительницей дефиле в купальниках стала американка.

О Виктории Ошур информации не очень много. Как пишет ресурс "Хочу", девушка родилась 12 июля. Год рождения и ее возраст неизвестны. Шесть лет назад она закончила обучение в Украинской академии лидерства, после чего стала студенткой Украинского Католического Университета и начала изучать философию и богословие.

С 2022 года в аккаунте девушки начали часто появляться фото с ОАЭ. Она работает моделью и принимает участие в показах.

Ошур интересуется культурами разных народов, любит изучать иностранные языки и много времени уделяет развитию эмоционального интеллекта. Кроме того, она очень спортивна. Виктория увлекается скандинавской ходьбой, сквошем и является завсегдатаем тренажерного зала.

Возвращаясь к конкурсу "Мисс Планета 2024", добавим, что корону победительницы получила представительница Объединенных Арабских Эмиратов, пластический хирург Махра Лутфри, которая обошла 59 претенденток. Лутфри получила признание не только как победительница конкурса, но и как обладательница титула "Мисс Планета Социальные сети". В рамках конкурса она представила свою работу по исследованию стволовых клеток растений, ориентированную на регенерацию и улучшение экологической устойчивости. Ее достижения в науке стали важной частью общего посыла конкурса.

Махра Лутфри – победительница конкурса "Мисс Планета 2024"

Ранее Фокус писал, что Россию не допустили к участию в конкурсе красоты "Мисс Мира" после буллинга украинки на "Мисс Европа".