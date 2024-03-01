Россию не допустили к участию в конкурсе красоты "Мисс Мира" после буллинга украинки на "Мисс Европа"

В начале полномасштабной войны Украина обращалась с просьбой не допускать Россию ни к каким международным конкурсам красоты, с которыми комитет "Мисс Украина" сотрудничает, но это произошло только в 2024 году.

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Россия не будет участвовать в главном международном конкурсе красоты "Мисс Мира". Об этом в Instagram сообщила директор конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

Еще в начале полномасштабной войны РФ против Украины она обратилась с письменной просьбой и видео-обращением не допускать страну-агрессора ни к каким международным конкурсам красоты, с которыми комитет "Мисс Украина" сотрудничает. Благодаря директору конкурса "Мисс Мира" Джулии Морли теперь приняли положительное решение по этому вопросу.

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"Дружба, не признающая войны": Мисс Украина сделала фото с Мисс Россия на конкурсе красоты

Это произошло после того, как Милена Мельничук, представительница Украины на конкурсе "Мисс Европа-2024", поделилась своим опытом и впечатлениями от участия в соревновании. По ее словам, на мероприятии ее унижали и травили.

Девушка рассказала, что ее заставляли, чтобы она фотографировалась с россиянкой. В ответ украинка агрессивно отказывала, а ей угрожали. Представительница РФ самостоятельно пыталась всегда сесть рядом и сделать фото, хотя украинка постоянно от нее пыталась спрятаться.

Представительница России набросилась на украинку Милену Мельничук в автобусе, обзывая ее нецензурной лексикой. Это было зафиксировано на видео.

Напомним, 5 февраля из-за подробностей личной жизни украинка Каролина Шиино потеряла титул Мисс Япония 2024. Каролина Шиино одержала победу на Мисс Япония 2024 и стала первой за всю историю натурализованной гражданкой Японии, которая одержала победу в конкурсе красоты. Однако обладательницей титула девушка пробыла не долго.